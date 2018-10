Iuliana Marciuc, despre căsătoria cu Adrian Enache. Lucrurile sunt foarte clare acum

Iuliana Marciuc formează un cuplu de ani de zile cu cântărețul Adrian Enache, împreună cu care are un fiu, David.

Deși sunt împreună de foarte mulți ani, prezentatoarea de televiziune și cântărețul nu sunt căsătoriți. Vedeta de la Televiziunea Națională a explicat care este motivul pentru care nu au făcut acest pas.

„Noi nu suntem căsătoriţi, suntem doar logodiţi, dar sigur că trăim împreună ca o familie şi ne amuzăm întotdeauna că principalul motiv al divorţului este căsătoria. Pentru că în jurul nostru vedem, din păcate, foarte multe cupluri care se fac şi se desfac cu repeziciune şi încep să cred tot mai mult că vremurile pe care le trăim nu sunt pentru a oficializa o relaţie printr-o căsătorie.

Eu cred, până la urmă, că această hârtie, care e doar o hârtie, ajunge să facă o schimbare la nivel mental, în care nu mai reuşeşti să treci peste impasurile inerente dintr-un cuplu decât printr-un divorţ, ceea ce nu cred că e cazul. Cred că oamenii se grăbesc foarte mult când iau această decizie şi, până la urmă, hârtia asta nu face decât să creeze probleme, iar dacă vrei să faci lucruri sau să construieşti ceva împreună, poţi construi şi fără să fii căsătorit”, a detaliat Iuliana Marciuc pentru adevarul.ro.

Vedeta a explicat că ea și partenerul ei de viață nu au în plan să se căsătorească.

„Nu, nu. Nu, dacă nu am făcut-o până acum, nu ştiu ce s-ar putea întâmpla ca să o fac, însă să nu spui niciodată „niciodată. Eu am ideea asta, că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla, dar, în principiu, nu văd de ce am face acest lucru”, a spus ea.

