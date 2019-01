Larisa, fostă concurentă la „Bravo, ai stil”, a pierdut bani la cazinou. Suma nu e deloc de neglijat | FOTO

Larisa Udilă și-a petrecut vacanța de iarnă în America. Despre experiențele de care a avut parte peste Ocean a vorbit fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” la emisiunea moderată de Teo Trandafir la Kanal D.

Bruneta a fost și la cazinou, unde a mărturisit că a pierdut bani.



„Am fost la New York. În Los Angeles am fost pe strada steluțelor… Am fost la plajă în Malibu. pe iubitul meu îl cheamă Alexandru…

În Las Vegas am fost la păcănele. Am fost și în România, unde am văzut aparate de genul. Acolo, aparatele au viața lor, sunt luminate, vorbesc cu tine… Câștigi vreo 2-3 dolari și se comportă ca și cum ai fi câștigat vreun milion de dolari…

Eu nu am câștigat. Din punctul meu de vedere, Las Vegas înseamnă bani. Acuma, în plus sau în minus, depinde de tine. La mine au fost în minus. În nici o oră, cred că am pierdut vreo 2.000 de dolari, dar m-am lăsat după. Nu am mai… Nu știi, nu simți”, a declarat Larisa la emisiunea respectivă.

Citește și: OPINIE/ Blocuri și vile pe ruinele cetății Tomis! Primăria Constanța vrea să transforme cea mai frumoasă zonă de promenadă într-un cartier de nababi