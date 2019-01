Lora, detalii despre perioada în care a fost suspectă de cancer. „Perioade în care simţim că nu mai putem şi nu ştim încotro s-o apucăm”

Lora, în vârstă de 36 de ani, este una dintre cântărețele de succes din industria muzicală din România. Dacă acum toate îi merg din plin, în trecut vedeta a trecut prin momente extrem de dificile.

În anul 2013, artista a fost suspectă de cancer. A mers la o clinică din Turcia pentru investigații. despre acea perioadă dificilă din viața ei a făcut Lora declarații pentru click.ro.

„Toţi avem în viață perioade în care simţim că nu mai putem şi nu ştim încotro s-o apucăm. În aceste momente e bine să avem lângă noi oameni de încredere, care ne dau energie şi putere. A existat un astfel de moment şi pentru mine, unul de cumpănă, când credeam că problemele mele de sănătate sunt mult mai grave decât au fost, de fapt.

Atunci am cunoscut-o pe Eva Pavel, o profesionistă, un om cu suflet uriaş, care a rezonat imediat cu nevoile mele şi nu a ezitat să mă ajute să găsesc cele mai bune soluţii. Împreună am analizat toate opţiunile de tratament şi am ales varianta care mi s-a potrivit.

Atunci am conştientizat cât de important e omul de legătură dintre pacient şi doctor, omul care, practic, preia totul pentru ca tu să fii bine, liniştit, să ai mintea limpede şi să te poți concentra pe sănătatea ta. Acum sunt bine, iar acest lucru i se datorează şi Evei”, a spus Lora.

„A venit rezultatul biopsiei. Este bine, slavă Domnului. Grea aşteptare! Vă mulţumesc că nu m-aţi lasat singură. N-am crezut că o să trăiesc ziua în care să plâng de fericire c[ nu am cancer. Vă rog din suflet să vă faceti analizele măcar o dată pe an. Nu vă neglijaţi sănătatea”, scria Lora la vremea respectivă, pe Facebook.

