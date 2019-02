Teo Trandafir este un model pentru fiica ei, Maia. Cele două au o relație strânsă și au ajuns să se înțeleagă chiar și din priviri, chimia dintre ele fiind evidentă. Multă vreme adolescenta a fost atrasă de lumea televiziunii, domeniu în care mama ei lucrează de ani buni. După o discuție amănunțită mamă – fiică legată de viitorul adolescentei, Maia a luat însă decizia de a renunța la acest vis.

„E un subiect pe care l-am atins, pentru că nu prea am avut de ales. Am crezut că menirea mea este în televiziune și mi-am dat seama – după atât timp în care am visat chestia asta – că nu sunt făcută. Da, am emoții și nu pot să mă deschid complet în fața oamenilor cum face mama și mi-am dat seama că, deși îmi place și mă integrez astăzi, mâine, nu îmi văd viața în felul acesta. Mă văd altfel, într-un fel puțin mai singură, vreau să fiu un pic mai solitară, să știu că pot să stau eu cu gândurile mele, în meseria asta e cam imposibil”, a declarat, pentru Libertatea, Maia.