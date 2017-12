EXCLUSIV/Cântăreața Eva Kiss, aplaudată de regina Danemarcei. Cântă colinde românești pentru danezi

Artistă din generația de aur a muzicii ușoare, ce a animat anii sumbrii ai comunismului cu frumoase șlagăre, și după 27 de ani de când a ales să plece din România, Eva Kiss rămâne un icon incontestabil al genului.

Interpreta duce o viață decentă de artist în Danemarca, face o echipă perfectă pe scenă, dar și în viața de zi cu zi cu soțul său Radu Constantin, dar îi e dor și e mereu cu gândul la țara sa și publicul român, pe care nu l-a uitat și cu care promite că se va reîntâlni curând.

Într-un interviu exclusiv, solista (64 ani) ce a făcut cunoscute melodii ce rămân în istoria muzicii românilor, amintim ”Tăcutele iubiri”, ”Anotimpul speranțelor”, ne-a povestit despre viața sa, planurile și succesele sale profesionale, despre cum i-a obișnuit pe danezi cu autentice colinde românești înaintea Crăciunului și despre cum a reușit doamna muzicii ușoare să rămână aproape neschimbată. ”Din păcate timpul nu-l poate opri nimeni dar, după părerea mea, viața are frumusețile ei în fiecare etapă a sa. Am o familie fericită ce m-a sprijinit în viață și în muncă, o profesie care mi-a încântat zilele și nopțile și m-a ajutat să uit că, uneori viața e grea, publicul care mă apreciază, prieteni de nădejde…cred că astea sunt secretele mele”, dezvăluie artista care a avut șansă să fie aplaudată chiar de regina Danemarcei, în 1997 și 2004 și care a avut succes chiar cu succese ale sale traduce în daneză. ”Am tradus câteva melodii compuse de soțul meu, Constantin Radu care s-au bucurat de succes aici, în Danemarca. Una din ele a ocupat câteva săptămâni consecutiv locul 1 în topul muzical danez ale principalelor posturi FM din Stevn și Rødovre, două orașe de pe Sjaelland, cea mai mare insulă a Danemarcei. Iar versiunea daneză a melodiei lui Jolt Kerestely -”Cântec în tăcere”-, se numește ”Jeg har de Drîmme” și este apreciată”, adaugă artista care nu a uitat publicul românesc. ”Mi-e dor de publicul de acasă, de turneele pe care le efectuam în țară. Lucrăm la un nou CD și sper ca lansarea discului să fie un prilej pentru a mă reîntâlni din nou cu acest public. Am semnat cu contract cu o casă de discuri și sper ca anul care vine să fie gata albumul”, ne-a dezvăluit Eva Kiss care, odată cu plecarea sa, nu a putut salva multe relații. ”Avem prieteni cu care ținem legătură, dar nu sunt neapărat din brașa artistică și cu care, de fiecare dată când revenim, ne vedem cu drag și plăcere. Muzica românească nouă? Prea mult nu am avut ocazia să ascult dar, din ce am auzit, unele melodii sunt frumoase, cu conținut, iar altele n-ar fi pe gustul meu. Dar există public pentru fiecare gen de muzică!”

Marea stea a muzicii ușoare, Eva Kiss:

Eva Kiss ne-a povestit și de fetele sale, care, deși au cochetat cu muzica, niciuna din cele două nu i-au călcat pe urme. ”Și-au ales alte profesii. Fiecare are dreptul să-și aleagă propria profesie, care să-i facă plecere, să-i facă viața mai ușoară, mai frumoasă”, crede artista care pregătește trei spectacole speciale de iarnă (Aalborg, Hvidovre și Dîdovre, chiar pe 24 decembrie) ce conțin colinde.

”Pe lângă multe melodii specifice de Crăciun, daneze și internaționale, am strecutat aranjamentele cu prilejul sărbătorilor și câteva colinde frumoase românești, sunt mereu bine primite. Aici sărbătorile nu se deosebesc prea mult de cele din România. Și aici sunt pregătiri, cumpărături, forfotă și agitație. O mică diferență ar fi că micuții primesc întreaga lună câte un cadou simbolic, pe când în România îl așteaptă doar de Moș Nicolae. Șo aici, ca și în România, Crăciunul este o seară magică, unde casa este decorată și bradul împodobit, neliniștea și curiozitatea cu care aștepti să desfaci darurile ascunde sub brad, cina în familie”.

PLUS UN VIDEO

CITESTE SI