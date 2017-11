Marian Ionescu a fost cumințit de băiețelul lui. De când a devenit tatăl lui Andrei, în noiembrie anul trecut, liderul Direcția 5 face în așa fel încât să plece mai rar la cântări cu trupa și să stea mai mult pe-acasă! Soția lui, Octavia Geamănu, prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena 1, care spunea nu de mult despre familia ei ”suntem un trio formidabil”, ne-a dezvăluit cum a schimbat cel mic programul familiei și ce talent a moștenit bebe Andrei de la celebrul său tată. Pe lângă muzică, Marian face deja carieră și ca pictor – în iunie a avut vernisajul primei sale expoziții.



Libertatea: Ce noutăți ai cu bebe? Mai e puțin și face un an…

Octavia Geamănu: Andrei e la capitolul în care ar merge non-stop și ar urca scări până la epuizare. Are nevoie de noi, ca sprijin, să se simtă în siguranță, însă mi se pare că se descurcă foarte bine. Spune clar mama și tata și alte cuvinte încă nedecriptate de noi. (râde) Îmi place pasiunea lui pentru pian, e fascinat de el! Fiecare studiu al lui Marian e cu participarea lui Andrei.

Când îi tăiați moțul? Aveți în plan tot o petrecere restrânsă, discretă, ca la botez?

Cred că o să facem asta fix în ziua în care împlinește un an (20 noiembrie – n.r.), însă nu am stabilit clar. De altfel, am înțeles că nu e nevoie de mari pregătiri pentru acest gen de eveniment. Vom avea prietenii aproape, să ne bucurăm împreună de moment.

Marian Ionescu a fost cumințit de băiețelul lui: «pleacă mai rar în turnee»

Cum vi s-a schimbat rutina în ultima vreme?

Marian pleacă mai rar în turnee, are grijă să stea mai mult pe acasă. Eu, din fericire, nu am trăit niciodată în rutină. De mică am fugit de genul ăsta de trai. E adevărat însă că mi s-a schimbat viața. Timpul pe care îl petrec doar cu mine e mai scurt, odihna din timpul nopții nu mai e așa profundă, însă viața asta în trei te poziționează pe un drum cu sens unic și depinde în mare parte de tine cum îl parcurgi. Îi spuneam lui Marian că nu știu când a scris noul album, pe care îl lansează pe 15 noiembrie, la Sala Palatului, nu știu când a fost în turneu anul acesta, nu realizez cum a reușit să facă în așa fel încât să simt că e mereu prezent lângă mine și Andrei! Suntem norocoși.

Octavia: «Mi-am propus să-l îndrept spre sport și muzică»

Ajutor de la cine primești – mama, bona?

Avem o doamnă minunată în viață noastră, cam de când s-a născut Andrei. Le mai am am pe sora mea, pe mama lui Marian. Sunt rareori singură. De altfel, cu sinceritate va spun, așa îmi și imaginam că va fi. Nu mă vedeam parcurgând această etapă mai mult singură.

Cum te pregătești pentru când va crește, când va pune primele întrebări?

O să iau lucrurile din mers. Sunt destul de înțeleaptă și, în plus, am și un soț cu mai multă experiență. O să fie bine. N-am emoții. În plus, descopăr că multe situații își găsesc rezolvarea firesc, fără vreun efort. Mi-am propus să-i vorbesc de mic despre multe dintre pericole, la fel cum mi-am propus să-l îndrept spre sport și muzică, în așa fel încât să nu treacă timp sec pe lângă el. O să fiu umbra lui până voi considera că e destul de matur încât să se descurce singur. Sper să fiu într-atât de înțeleaptă încât să aibă încredere în mine și ca prieten, nu doar ca mamă.

Te-ai vedea mamă cu normă întreabă sau nu ai putea fi casnică?

Văd mame care asta fac, stau tot timpul cu copiii. O fac foarte bine, doar ele știu cât de greu le e. Însă eu nu m-aș vedea stând acasă, fără să am un job de la care să mă întorc. Nu acum. Muncesc de la 18 ani. Cel mai lung concediu a fost cel care a urmat nașterii. Nu știu ce mi-e dat să trăiesc mâine, dar azi vreau și un alt job în afară de a fi mamă.

Îl vor înscrie la o grădiniță particulară

Având în vedere problemele din învățământ, vă bate gândul să vă îndreptați către o grădiniță și o școală particulară? Multe vedete au făcut-o.

O să aleg cu grijă o grădiniță particulară. E foarte greu să răspunzi nevoilor unei grupe cu 20 de copii sau și mai mulți, așa cum se întâmplă la stat. Sunt importanți pașii aceștia în educație. Învățământul privat nu e un moft, însă, din păcate, nu e ceva accesibil tuturor. Cu școala mai vedem… Pas cu pas.

Mulți părinți pun bani deoparte pentru educația copilului încă de când se naște. Voi ați făcut asta?

Și mai sunt și părinți care le cumpără case, terenuri și le oferă actele odată cu certificatul de naștere. Și te miri că apoi vor penthouse ca să ia bac-ul și Ferrari ca să intre la facultate! Și eu, și Marian am muncit să obținem ceva în viață. Cu acest crez îl voi educa pe Andrei. Fiecare universitate oferă burse celor care sunt interesați de carte. Important e să fim sănătoși, să avem putere să muncim și să reușim să avem noi ceva bani în conturi. Dacă avem noi, are și el.

Cu care dintre mămicile cu care ești colegă petreci cel mai mult timp vorbind despre copii?

Cu bună mea prietenă Simona Andrei, producător până de curând la Observatorul orei 19.00, care a devenit mămică între timp și căreia i-am botezat fiica. A fost pentru prima data când am făcut asta. Sunt fericită că acum am și o fetiță, Alexandra!

