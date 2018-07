Marina Almășan comentează despre Răzvan Ciobanu. „Dacă în jurul nostru “Răzvan Ciobanii” vor prinde să se înmulțească, fetele noastre… vor rămâne nemăritate!”

Designerul Răzvan Ciobanu s-a despărțit de iubitul său de curând. În urmă cu câteva zile, Răzvan Ciobanu a fost prezent în platoul unei emisiuni de televiziune, unde a povestit cu detalii despre bătaia pe care a luat-o de la fostul său partener de viață.

Marina Almășan n-a fost deloc încântată de ceea ce a văzut la TV și a comentat despre acest lucru pe femeide10.ro.

„Sunt cel mai tolerant om din lume. Nu mi se cocoață niciun nod în gât, când stau de vorbă cu cineva care nu e ca mine…

…Toleranța face parte din mine și i-am fost fidelă toată viața…

…Astăzi, vremurile imi dau prilejul de a-mi exersa toleranța în toate felurile. Sunt nevoită să port conversații cu proști cocoțați prin funcții, să coexist armonios cu tot felul de ciudățenii ale naturii, care, într-o competiție a imaginatiei, fac tot ce le stă în putință, pentru a nu semnăna cu noi, cei mulți…

…Și iată că mi-a venit și mie rândul la… intoleranță! E ușor exagerată exprimarea, pentru că îmi păstrez opinia relaxată, legată de dreptul omului de a alege cum își trăiește viața. Nu mă deranjează cu nimic faptul că doi bărboși și-au urat dragoste veșnică și se hârjonesc prin așternuturi ( lucru pe care eu, slavă Domnului, nu-l văd decât cu ochii minții!) . Am avut colegi gay, în televiziune și destui colaboratori altfel', cu care am avut relații excelente, ajungând chiar să declar că mai bine mă ințeleg cu un homosexual – prietenos și extrem de colegial – decât cu un macho nesuferit și având un caracter îndoielnic. Și totusi, aseară ceva nu mi-a picat bine….

Urmăream un late night show, la o televiziune concurentă. Evident, una tabloidă, pentru că ăștia au rămas să mai respire, cât ceilalți au roit-o toți prin vacanțe. Mă uitam, pe motiv de insomnie, combinată cu niscaiva curiozitate : să văd până unde s-a mai ajuns, în tupeul fără limite' al celor puși pe acaparat audiențele cu orice preț.

L-am regăsit, pe ecran, pe creatorul Răzvan Ciobanu. Nu știu prea multe despre el, decât că e …creator, că e gay și că, pe vremuri, era durduliu, dar că slăbit spectaculos. Probabil că la insistențele vreunui iubit atletic.. Nu am nimic nici cu el, nici cu orientările lui sexuale, nu i-am purtat ținutele și nu ne datorăm nimic unul altuia, sunt oricând gata să-l invit în emisiunile mele, pentru a vorbi despre flori, fete, filme sau chiar și băieți. Si , totuși, prezența lui, ieri, pe sticla târzie a concurenței, m-a oripilat. Vina nu e a lui, ci a producătorilor, care au întrecut, iată, orice limită a decenței televizate. Am ascultat preț de vreun sfert de oră ( atât am rezistat!) la povestea conflictului dintre designer și iubitul lui, am aflat despre scena de gelozie pe care acesta i-a făcut-o partenerului de dormitor, atunci când l-a prins cu un alt mascul, pe la cafeluțe, în Dorobanți ( auzi! la doi pași de mine! ), despre ranga primită-n cap, cu care trădătorul' a înțeles să-și ia rămas bun de la marea lui iubire, inainte de a face țup!' într-o alta!

Repet, nu mă supără cu nimic faptul că Răzvan ( și câți ca el!) este altfel'. Poate profesional e un om valoros, poate e un băiat de zahăr și un om de caracter – asta contează cel mai mult, zic! Însă relaxarea cu care am văzut, vorbindu-se, pentru prima dată, pe un post de televiziune, despre un astfel de subiect, firescul cu care reporterii își iscodeau invitatul, întrebându-l deschis una și alta despre iubit, luxul de amănunte cu care acesta povestea despre viața lui în 2, cu un alt bărbat, mi-a răsucit noaptea ce a urmat cu susu-n jos!

…Vremurile sunt complicate – o știm – toleranța e o armă bună, pentru a le rezista onorabil, însă stridențele de acest fel, într-o Românie încă conservatoare și total nepregătită să le facă față ( sau… spate – ca să fim în ton cu subiectul!) , sunt foarte periculoase.

…Sunt sigură că nimeni nu se va sesiza, decât în gând și pe la colțuri. Subiectul e delicat și orice reacție de revoltă îți poate pune în cap acuzații grave, de tipul încălcării drepturilor omului'. Nici gând de așa ceva! Repet: fiecare om este liber să-și trăiască viața așa cum dorește – chiar dacă alegerile lui nu sunt similare celor ale marii majorități – însă nu ostentativ și nu înainte ca multa lume din jur să fie antrenată în a accepta relaxat astfel de situații.

Singura mea temere – ca mamă de fată și dacă e să găsesc, cu orice preț , un motiv de îngrijorare – este doar aceea că, dacă în jurul nostru Răzvan Ciobanii' vor prinde să se înmulțească, fetele noastre…vor rămâne nemăritate!”, a scris Marina Almășan.

