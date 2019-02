Meci de infarct aseară, la Exatlon. Patru noi concurenți au intrat pe traseu; antrenorii și-au ieșit din minți în timpul jocului | FOTO

Călin Șerban (Faimoși), are 44 de ani și este instructor de kitesurfing și schi. Face sport de la 6 ani, a practicat și fotbal, handbal, înot, karate. A intrat în competiție pentru a răspunde unei provocări totale cum este Exatlon.



Cristina Constantinescu (Faimoși), 31 de ani, este instructor de fitness, face sport de la vârsta de 4 ani, a practicat gimnastică, înot, tenis, volei. De 9 ani practică sportul care, spune ea, o reprezintă cel mai bine – karate. Se descrie că fiind foarte ambițioasă și sociabilă.

Iuliana Aradi (Războinici), 24 de ani, este instructor de aerobic și o atletă care a demonstrat în concurs, încă de la primul meci, că e o adversară de temut. Deține mai multe titluri naționale și internaționale la atletism, fiind componenta a lotului național al României.

Cristian Dumitrache (Războinici), 20 de ani, este pasionat de sport, a practicat arte marțiale (kickboxing) și de câțiva ani s-a dedicat și fitness-ului. Este hotărât să ajungă cât mai departe în concurs și să demonstreze că are o inimă de Războinic.

„O să vă ia salvarea la cât de mult v-ați agitat, ați țipat”

A fost meci de infarct aseară, cu scoruri foarte strânse și răsturnări de clasament, antrenorii aproape că și-au ieșit din minți și au trăit la maximum, alături de concurenți, pasiunea concursului. Ștafeta mixtă a decis scorul meciului în favoarea Războinicilor, cu 10-9, punctul final fiind înscris de Gabriel Nedelcu. Tânărul a „zburat” pe traseu, înscriind, fără drept de apel, cele patru cercuri la final, în strigătele de bucurie ale coechipierilor.

Victoria a fost extrem de dorită de Războinici, după patru meciuri în care au pierdut în fața Faimosilor. Pauza de baracă, la un hotel de lux, unde să-și poată reface forțele, a venit că o binecuvântare pentru componenții echipei albastre.



„A prins Giani glas după 4 bătăi. A bătut și el o dată și a început să vorbească… Am avut o zi proastă. Dar chiar și în ziua asta proastă era să câștigăm. De data asta nu am avut ghinion. De data asta pur și simplu am jucat prost. Nici măcar nu au fost ei mai buni că noi, noi am fost mai proști că ei, cu câteva excepții…Putem să fim mai buni data viitoare”, a spus Vladimir Drăghia, încercând să explice ce s-a întâmplat cu Faimoșii .

Tensiunea extraordinară a acestui mecia fost descrisă perfect de Cosmin Cernat, la ceremonia de final:

„O să vă ia salvarea și pe tine (n.r.-Vladimir), și pe Giani, la cât de mult v-ați agitat, ați țipat!”.

