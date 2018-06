În 20 ianuarie 2014, un avion de mici dimensiuni care avea la bord un echipaj medical s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din Apuseni, la limita dintre judeţele Alba şi Cluj, la o altitudine de peste 1.400 de metri. Echipa medicală mergea de la Bucureşti la Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.

În accident au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir, de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu, de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru, de la Spitalul „Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu, de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor. Din nefericire, pilotul Adrian Iovan a murit la scurt timp de la impact, iar tânăra Aura Ion, studentă la Medicină, a murit înainte ca echipele medicale să ajungă la avion.

Medicul Radu Zamfir a vorbit, pentru life.ro, despre tragedia aviatică care a avut loc în urmă cu patru ani, în Munții Apuseni.

“Îmi amintesc, tot dar caut să mă îndepărtez cât mai mult de tot ce s-a întâmplat atunci, pentru că orice întoarcere la acele momente doare.

Este regretabil ce s-a întâmplat. Eu am reuşit să depăşesc momentul acela doar prin faptul că am făcut 200% din ce putea să facă un om pus în acea situaţie. Şi am realizat acum ceea ce mi-au spus pacienţii în tot acest timp: domnule doctor, dumneavoastră aţi scăpat, să ne scăpaţi şi pe noi! Pentru asta cred că m-a lăsat Dumnezeu în viaţă. Aş mai completa că m-a lăsat să fiu alături de familie, să îmi văd copiii crescând.

În după-masa aceea mi-am văzut de câteva ori moartea cu ochii. Nici nu am avut timp să îmi fie frică. Am fost doar spectator neputincios al prăbuşirii. Nu am avut nicio reacţie. Şi, reluând statistica accidentelor aviatice, am realizat că am fost în afara statisticii.

Poate că pe alţii i-ar fi schimbat lucrul acesta, în bine, în rău, cine ştie? Dar eu sunt acelaşi. Am operat la două săptămâni de la accident, iar pacienta de atunci a venit câteva luni mai târziu la control şi mi-a amintit. Am acelaşi loc de muncă, am aceeaşi familie, chiar puţin mai numeroasă, de când a apărut şi Sonia. Sunt acelaşi om. Poate un pic mai înţelept. În sensul că am devenit omul care conştientizează că trebuie să se bucure de fiecare moment din viaţă”, a declarat medicul Radu Zamfir.

