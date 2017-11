Medicul Radu Zamfir demostrează, odată-n plus, că are un suflet mare. El a operat gratis doi pacienți în stare gravă, la o clinică privată.

Radu Zamfir, a cărui fiică mai mare, Lavinia, este foarte frumoasă, este chirurg la Spitalul Fundeni. El a supraviețuit tragediei aviatice din Munții Apuseni, care s-a produs la începutul anului 2014, în care pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața.

Radu Zamfir, care poartă și acum geaca pe care a avut-o în ziua tragediei aviatice din Apuseni, a decis să opereze fără bani pacienți aflați în stare critică la o clinică privată din Capitală.

“În luna noiembrie, am început o colaborare cu un spital privat pentru a salva vieți, fiindcă acesta este scopul nostru, al medicilor. Este o initiațivă la care am aderat, astfel că, în paralel cu lucrurile pe care le realizez zilnic la Fundeni, am hotărât să fac și patru intervenții la aceasta clinică importantă, cu standarde înalte, pentru câțiva bolnavi aflați în situații dificile, care nu își pot permite să plătească astfel de operații!

Deja am rezolvat două cazuri, un bărbat de 36 de ani, cu o tumoră de coadă de pancreas și o femeie de 40 de ani cu o tumoră benignă hepatică voluminoasă și mă bucur că lucrurile au decurs perfect! Sunt fericit, mai ales că am fost primit cu căldură și lucrez cu oameni tineri, entuziaști și bine pregătiți profesional”, a declarat Radu Zamfir, potrivit stirilekanald.ro.