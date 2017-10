Minodora, despre momentul în care a fost la un pas de diabet. „Mi-a căzut părul”

Cântăreața a vorbit despre clipele neplăcute prin care a trecut, când a mers la analize și a aflat că este la un pas de diabet.

Minodora, care este căsătorită și are un băiețel, este una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică de petrecere de la noi.

Minodora, care în primăvara acestui an și-a făcut operație de micșorare a stomacului, a fost invitată la o emisiune de la Antena Stars, unde a vorbit despre momentul când a fost la un pas de diabet. Din fericire, artista și-a refăcut acum analizele și totul este cât se poate de bine.

”Eu nu mă vait. Dacă mă vait, mă vait acasă. Când mi s-a recoltat analizele pentru această operație, glicemia mea era la limită. Dar la noi în familie toată lumea are diabet.

Acum au ieșit bine analizele. Mi-a căzut părul… ce e normal când faci anestezie”, a declarat Minodora la emisiunea ”Agenția VIP”, de la Antena Stars.

„Mai am de slăbit 6-7 kilograme și e de ajuns. Am dat jos cam 20 de kilograme. Mă simt foarte bine. am avut la un moment dat niște carențe vis a vis de vitamine, dar s-au reglementat.

Eu cred că așa mâncam și înainte, puțin și des, dar înainte asimilam. Chiar puțin mănânc acum. Doctorul mi-a spus că mănânc prea des”, explica Minodora în urmă cu câteva zile.