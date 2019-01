Monica Hill, iubita lui Cătălin Botezatu, operată de urgență

În vara anului trecut, Monica Hill și Cătălin Botezatu s-au distrat pe cinste la Untold 2018. De atunci, s-a tot spus că sexy bruneta ar fi noua iubită a creatorului de modă. Tânăra trece prin momente neplăcute în aceste zile, fiind nevoie să fie operată de urgență. Medicii i-au descoperit Monicăi Hill un chist ovarian.

„Da, chiar am fost la mai mulţi doctori, am avut nevoie de mai multe opinii legate de problema aceasta. Am avut multe simptome şi chiar m-am simţit foarte rău, nu am ieşit o săptămână din casă…

Nu, nu este o operaţie care durează foarte mult şi nici internată nu o să fiu nevoită să stau mai mult de două zile. Este o recuperare uşoară. În două săptămâni aş putea să-mi reiau activităţile zilnice. Cred că va fi de 0,5 – 1 centimentru cicatricea şi va dispărea foarte repede. Sunt foarte bine acum, cel puţin din punct de vedere psihic, am mulţi prieteni care mă susţin”, a declarat Monica Hill la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Monica Hill a reprezentat România la cea de 46-a ediţie a concursului Miss Intercontinental, care s-a desfășurat în Egipt, la Hurghada. Bruneta din Cluj a făcut primii paşi în modelling de la 12 ani şi a lucrat cu designeri renumiţi din România, precum Cătălin Botezatu, Romaniţa Iovan sau George Hojbotă, dar şi cu agenţii de modă din străinătate, în Italia şi Grecia.

