Naomi Muscă, de la Exatlon, iese la atac. Ce declarații a făcut

Naomi Muscă a fost eliminată de la Exatlon România. Ea a concurat în echipa Războinicilor în cadrul celui de-al doilea sezon al competiției care se defășoară în Republica Dominicană.

Revenită în România, Naomi Muscă a fost invitată la emisiunea Fan Arena, de la Kanal D. Sportiva a vorbit ]n termeni nu tocmai plăcuți despre Ana Maria Otvoș, fosta ei coechipieră.

„O pot învinge în orice clipă. La fiecare meci, profita că Ana din cealaltă echipă e înaltă. Dar de ce tot timpul lua fata mai lentă? Pentru că ea e cea mai lentă din echipa aceea. De ce nu a zis o dată că vrea să o ia pe Cristina, o jucătoare foarte bună? Faptul că Ana a ieşit player of the week este pe nedrept. Nu merita. A ieşit trei sau patru săptămâni consecutiv”, a spus Naomi Muscă despre Ana Maria Otvoș.

„Colegii au tot sperat ca eu să învăţ să înot. Alin s-a străduit foarte mult cu mine şi sunt foarte recunoscătoare pentru acest lucru. Am auzit diferite comentarii. Atunci am descoperit şi alte păreri. Ana Maria Otvoş mi-a zis că de ce îmi desfac părul. Silaşi mi-a zis că l-a deranjat modul meu de a vorbi. Nu am ripostat”, a mai afirmat Naomi Muscă.

