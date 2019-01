Și aceasta nu este singura surpriză a ediției. Nelly Condeescu și-a câștigat imunitatea până în momentul în care echipele se vor dizolva, iar concurenții vor lupta pe cont propriu, în Ultimul Trib', calificându-se direct în faza finală a show-ului.

Vineri seara, la Antena 1, Jocul Căpitanilor i-a adus față în față pe Sorin Brotnei, din partea echipei galbene a Lemurilor, și pe Nelly Condeescu, din tabăra roșie a Crocodililor, și a pus la bătaie două premii: o masă bogată pregătită pentru toți colegii de echipă de un chef renumit al zonei și un premiu individual-surpriză.

Cuburi și bile' s-a numit proba în care s-au întrecut Sorin Brotnei și Nelly Condeescu, la Jocul căpitanilor, pe plaja din Madagascar, susținuți de pe margine de colegii Ioana Șulea, Mircea Zamfir, Silviu Geandră și Daniel Chiriță din echipa Lemurilor, respectiv Alex Filip și Silviu Mircescu din cea a Crocodililor. O probă complicată și solicitantă, care le-a dat bătăi de cap celor doi căpitani de echipă. Deși la începutul concursului, ambii căpitani și-au dorit o cină copioasă, alături de colegii de echipă, la finalul probei, aceasta i-a revenit lui Sorin Brotnei, care a câștigat-o pentru tabăra sa. Surprizele au apărut însă atunci când lui Nelly Condeescu i-a fost înmânat celălalt premiu, cel individual. Aceasta a primit o brățară albă, care îi asigură imunitatea până în momentul dizolvării celor două echipe. Felicitări, ești prima persoană care a ajuns direct în Ultimul Trib'! Jocul tău în ultimii șase este asigurat.', i-a spus Octavian Strunilă, prezentatorul show-ului. Surprizele nu s-au oprit însă aici. Nelly a trebuit să aleagă un om din echipa adversă care să se alăture, din acel moment, echipei sale. Și l-a ales pe Silviu Geandră.

Premiul câștigat de Nelly și faptul că au pierdut un coleg, i-a nemulțumit pe Lemuri. Ea a câștigat ceva, pierzând de fapt o probă', e de părere Ioana Șulea.Ea astăzi a ajuns din greșeală în finală… Trebuie să ne obișnuim cu ideea. Nu cel mai puternic câștigă', spune și Mircea Zamfir. Pe mine mă intrigă faptul că Nelly se duce în finala Ultimul Trib'. Nu merită. Este o jucătoare slabă.', e de părere Daniel Chiriță, alias Chiru. Suntem demoralizați pentru simplul fapt că, deși am câștigat duelul căpitanilor noi, de fapt, am pierdut foarte mult. Câștigul pe care l-am avut a fost de fapt o mare pierdere', spune și Sorin Brotnei.

De partea cealaltă, Silviu Geandră a revenit în satul malgaș Sakalava, de data aceasta alături de noii săi colegi din echipa roșie a Crocodililor.

Eu nu am preferințe afective. Am trecut prin prea multe echipe ca să stau agățat de sentimente. Să plâng, când plec, să râd, când ajung. Îi cunosc foarte bine și pe Alex Filip, și pe Silviu Mircescu, știu că sunt doi oameni supercapabili și puternici. Sper să facem echipă bună. Aceasta e a treia culoare pe care o port, în acest concurs. Și sub fiecare culoare am avut destule rezultate bune.', spune Silviu Geandră.

Acum, cameleonii s-au reîntâlnit (n.n. Silviu Geandră și Silviu Mircescu au mai jucat împreună, în echipa Cameleonilor). Silviu e la fel de motivat, pentru că a fost cu mine în echipă și știu cât de mult își dorește să câștige. Pe noi nu ne interesează ce culoare are, ne interesează să câștige proba.', spune Silviu Mircescu. „Aducerea lui Silviu în echipa noastră nu a făcut decât să ne întărească și să ne crească șansele tuturor de a ajunge în finală.', e de părere Alex Filip. Am simțit că prin această alegere îi pot ajuta pe Alex și Silviu să ajungem împreună în Ultimul Trib', lucru pe care ni-l dorim foarte mult.', adaugă Nelly Condeescu.

