Fiul unui dramaturg decedat a deschis un proces în instanță în care îi acuză pe producătorii filmului The Shape of Water de plagiat. Scandalul a izbucnit cu puțin timp înainte de decernarea premiilor Oscar 2018, la care pelicula are cele mai multe nominalizări – 13.

David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în justiţie o acuzaţie împotriva filmului ”The Shape of Water”, spunând că acesta este ”în multe privinţe identic” cu piesa ”Let Me Hear You Whisper”, scrisă de tatăl său în 1969, citează Agerpres presa americană.

Coproducătorul The Shape of Water, J. Miles Dale a declarat vineri că procesul de plagiat ”este nefondat” şi că momentul a fost ales în mod ”oportun” pentru a coincide cu decernarea premiilor Academiei Americane de Film. ”(Procesul) este nefondat; dacă vă uitaţi măcar puţin la el, dacă vă uitaţi la cele două, similarităţile nu sunt chiar atât de mari”, a spus el într-un interviu acordat PA.

Acuzaţia de plagiat a fost formulată luna trecută în California împotriva studioului Fox Searchlight, a producătorului asociat Daniel Kraus şi a regizorului Guillermo del Toro, care a scris și scenariul, pentru încălcarea drepturilor de autor care îi aparţin fiului dramaturgului Paul Zindel.

”Nu ne facem griji în această privinţă”, a precizat coproducătorul. ”Nu ne îngrijorează atât de mult pe cât ne dezamăgeşte faptul că momentul este (ales) oportun, procesul de votare pentru Oscaruri începând a doua zi”, a mai spus el.

Piesa lui Zindel prezintă o poveste între o îngrijitoare introvertită care stabileşte o prietenie ciudată cu un delfin în timp ce lucrează la un laborator militar în timpul Războiului Rece. Îngrijitoarea află că delfinul va fi supus unei disecţii şi pune la punct un plan pentru a-l salva.

The Shape of Water spune povestea Elisei, jucată de Sally Howkins, nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, o femeie mută, izolată, care lucrează ca femeie de serviciu într-un laborator guvernamental ascuns, de înaltă securitate, în 1962, Baltimore. Viața ei se schimbă pentru totdeauna când descoperă secretul clasificat al laboratorului – o creatură misterioasă, care locuiește într-un rezervor de apă.

Pe măsură ce Elisa dezvoltă o legătură unică cu noul său prieten, ea descoperă curând că soarta și supraviețuirea ei se află în mâinile unui agent guvernamental ostil și al unui biolog marin.