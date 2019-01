Pățania lui Carmen Rădulescu. Pe cine a vrut să bage în frigider

La emisiunea Stăpânii vedetelor, de la Antena Stars, solista de muzică ușoară Carmen Rădulescu a mărturisit că iubește foarte mult animalele de compania, dar și-a amintit și despre o întâmplare care a marcat-o.

Artista a primit un cățel de la prietenii săi și a fost la un pas să îl bage în frigider.

„Am nişte prieteni care ştiu că sunt topită după animăluţe. După ce a murit Regina, mă tot vedeau că plâng. Au făcut nu ştiu ce chetă, s-au interesat, pe colo, pe colo… Şi m-am trezit, după şase luni şi două săptămâni, cu mânzuca asta mititică. O ţineam în palmă, aşa de mică era. Mi-au adus-o într-o cutie de tort. Au zis că mi-au adus un tort, fiindcă era în preajma sărbătorilor de iarnă.

Le-am mulţumit şi am vrut să îl pun în frigider. El nu mişca, fiindcă stătea cuminte, în cutie, pe o păturică. Atunci, prietenii ei au strigat: „Nuuu! Nu îl pune în frigider! Te rugăm să deschizi cutia, să vezi întâi dacă îţi place. E cu vişine, e foarte bun”… Eu insistam să îl pun în frigider. Am pus cutia pe masă şi am deschis-o.

A fost surpriza secolului! Instantaneu am început să plâng, în hohote. A ridicat capul şi s-a uitat la mine. M-a topit definitiv şi iremediabil!”, a povestit Carmen Rădulescu.

