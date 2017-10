Paul Surugiu (Fuego): „Nu renunțăm la muzica ușoară românească!”

Mulți spun că e un gen demodat sau că nu mai are atâția fani, dar se pare că adevărul este altul. Este vorba despre muzica ușoară românească, iar Fuego, cel care umple de două ori pe an sălile prin toată România, mai răstoarnă un mit cu ocazia celei mai noi producții ce poartă semnătura sa, spectacolul „GRAMOFONUL CU AMINTIRI”, un show ce a avut premiera săptămâna trecută la Pitești.

Spectacolul s-a jucat sold-out, iar concertul este impresionant, o înlănțiore firească a mai multe succese, cu idee și mesaj, cu fir epic și muzicalitate, ritm și o poveste ce trebuie dusă mai departe, ca un omagiu adus marilor compozitori, de ieri până azi. Luminile, decorul, strălucirea revistei, au făcut ca cele două ore și jumătate să treacă ca într-o clipă, în sală răsunând și vocea marelui Octavian Ursulescu, pe scenă apărând, pe lângă soliștii teatrului Davila din Pitești ( Marius Bălan, Cristina Neacșu, Cristi Lincan ), trupa de balet și orchestra, și marile simboluri ale genului – STELA ENACHE, care arată extraordinar și energica MARINA FLOREA. În exclusivitate pentru LIBERTATEA, Paul Surugiu declară că ar fi nedrept să renunțăm așa ușor la ce-i bun, la ce-i înalt, doar de dragul evoluției. Iată ce ne-a mărturisit artistul:

“ Voi cum vă imaginați că poate evolua ceva dacă dăm cu piciorul la cei frumos? Of, și câte capodopere are muzica ușoară românească, cu melodie, cu muzicalitate, cu versuri și mesaje înalte. Nu renunțăm la ea și mă consider responsabil, ca artist care acum, în 2017, cântă acest gen muzical, să o port în ani, să o arăt lumii. De aici a plecat ideea gramofonului cu amintiri, care este o incursiune în timp și o privire către viitor. Am reorchestrat anumite piese, am făcut diverse colaje, cânt în duet cu Marina Florea și Stela Enache, toți trei fiind elevii aceluiași mare maestru – GEORGE GRIGORIU. Mi se pare un proiect ce trebuie dus mai departe, jucând iar pe 22 noiembrie, căci avem multe de arătat! Gramofonul acesta nu e prăfuit sau nostalgic, e o privire în ieri, către un mâine armonios! E cu muzică, nu cu sunete și mesaje interesante, doar așa, ca să dea bine! Vă așteptăm la Revista din Pitești, la Teatrul Alexandru Davila!” ( PAUL SURUGIU )

De asemenea, Paul Surugiu pleaca în turneu și în luna decembrie, cu spectacolul de colinde și cântece de Crăciun – „SCRISOARE DE DECEMBRIE”, Libertatea fiind partener media, de pe 4 pe 25 decembrie. Detalii aflați pe www.artbyfuego.ro!