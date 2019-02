În timp ce era doar un copil, William, i-ar fi spus mamei sale că nu dorește să fie rege. În timp ce fratele său Harry, mult mai încrezător în propriile puteri, s-a oferit să ia locul.

Vorbind într-un nou documentar, jurnalistul Jeremy Paxman își amintește că prințesa Diana i-a vorbit despre ce părere aveau fiii ei despre sarcinile regale care le reveneau.

„Am vorbit despre copiii noștri și ea a spus că William îi spune de multe ori că nu dorește cu adevărat să fie rege, iar atunci Harry i-a spus că 'Dacă nu vrei postul, în iau eu'”, spune Paxman.

În 2017, înainte de a se însura, prințul Harry a vorbit într-un interviu despre faptul că nimeni din familia regală nu își dorește să preia atribuțiile bunicii lui. Ducele de Sussex, al șaselea în linia succesiunii la tronul Marii Britanii, a declarat că niciunul dintre membrii Casei Regale nu își dorește să fie rege sau regină.

Întrebat dacă există vreun membru al familiei regale care vrea să fie rege sau regină, prințul a răspuns foarte sincer „Nu cred”, dar a adăugat că fiecare își duce la îndeplinire datoriile care îi revin și că o fac „pentru binele poporului”.

Mezinul prințesei Diana spune că moștenitorii reginei își vor prelua pozițiile privilegiate care le revin, dar sugerează că o vor face pentru că trebuie nu pentru că își doresc acest lucru.

Vorbind despre ce înseamnă o viață plină de privilegii așa cum este a sa, prințul spune că încearcă să facă tot posibilul pentru a duce un trai obișnuit. „Eu îmi fac singur cumpărăturile uneori… Mă gândesc că aș putea fi surprins de cineva și filmat, dar sunt hotărât să am o viață relativ normală și dacă o să am norocul să am copii, vreau ca și ei să aibă una la fel. Chiar dacă aș fi rege, tot mi-aș face singur cumpărăturile”, a mai spus prințul.

