Raluca Arvat spune adevărul despre plecarea de la Pro TV. “Viața mea s-a schimbat cu totul”

Raluca Arvat a fost cunoscută, timp de aproape 20 de ani, drept cea care aducea informațiile din sport în casele românilor de la pupitrul știrilor Pro TV.

După ani în care numele său a fost legat de cel al trustului, Raluca Arvat a decis să plece și a ajuns la Televiziunea Națională, acolo unde a renunțat la știrile din sport în favoarea știrilor generaliste

Vedeta a explicat, într-un interviu pentru adevarul.ro, cum a fost plecarea sa de la Pro TV și mutarea la Televiziunea Națională.

“Simţeam să fac o schimbare şi în plan profesional, mai ales că viaţa mea s-a schimbat cu totul de când s-a născut copilul meu (n.r.- Raluca Arvat are un băieţel, Tudor, în vârstă de trei ani) şi m-am bucurat când a venit această propunere de la TVR. (n.r. – de a prezenta „Telejurnalul“, de la TVR 2. S-a întâmplat pur şi simplu, aşa cum se întâmplă în viaţă, în general. Am fost doi ani în concediul de maternitate şi mă întrebau colegii ce vreau să fac când o să mă întorc.

Eu am fost deschisă oricăror propuneri şi posibilităţi. Eu am prezentat ştiri generaliste la o televiziune locală din Braşov, înainte să ajung la pupitrul ştirilor sportive de la ProTV, aşa că mi-au rămas în suflet ştirile generaliste. Mi-era dor. M-am întors la prima mea dragoste, ca să zic aşa”, a afirmat Raluca Arvat.

Întrebată cum a fost primită de colegii din TVR și cum a fost prima zi de Telejurnal, prezentatoarea a explicat:

“Şi ei au fost oarecum surprinşi de faptul că am trecut de la sport la ştiri. M-am reîntâlnit aici cu oameni cu care am lucrat şi înainte, la ProTV, pe când eu eram corespondent al ProTV Braşov şi colaborăm cu ei. Lumea e mică. M-au primit cu braţele deschise. Am avut foarte mari emoţii în prima zi, dar era normal să fie aşa, venind după o pauză de un an şi jumătate în care am stat acasă în concediu de creştere a copilului, şi mai ales că aveam parte de un nou început. Eu mă implic foarte mult emoţional în toate proiectele mele şi în tot ce fac”.

Citește și: Editorial de Claudiu Săftoiu. Liviu Dragnea – condamnare după condamnare, în fruntea statului român