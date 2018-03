Ramona Gabor, dezvăluiri despre momentul în care a decis să se mute în Dubai. “Am avut unul singur”

Ramona Gabor a oferit detalii despre viața pe care o duce în prezent în Dubai, dar și cum a fost momentul în care a ajuns acolo.

Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, a plecat de mulți ani din România și s-a stabilit în Dubai, acolo unde a reușit să își facă o carieră de succes.

Despre viața sa din Dubai, despre afacerile pe care le are și despre cum afost momentul în care a ajuns la Dubai a povestit Ramona Gabor în cadrul emisiunii “Răi da buni” de la postul de televiziune Antena Stars.

“Încerc să mă reprofilez. Sunt la început de drum. O să vin în România. Acum locuiesc între Dubai şi Los Angeles, dar o să vin mai des în ţară. Nu mă mărit, nu am niciun plan: ori te măriţi, ori faci afaceri. Eu vreau să fac afaceri. Am o relaţie, suntem bine aşa cum suntem, există planuri, dar nu mă gândesc să mă căsătoresc încă… Când am plecat eu în Dubai am avut un singur prieten român acolo. El mi-a dat toate agenţiile de modele, m-am descurcat singură. Întotdeauna mi-am dorit să fiu independentă”,a declarat Ramona Gabor, care a făcut dezvăluiri despre viața sa intimă de curând.

“Afacerea în Dubai încă o am. Fac uniforme în continuare, dar nu e nevoie să fiu acolo… De obicei imediat cum ajung în România merg în Bacău. Am familia acolo. Îmi place să mă înconjor de oameni importanţi în viaţa mea”, a mai spus ea.