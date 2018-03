Ramona Gabor face dezvăluiri despre viața ei intimă. “Nu am o relație secretă, dar nici nu stau să arăt lumii întregi de cine sunt îndrăgostită”

Ramona Gabor, sora mai mică a Monicăi Gabor, a făcut mărturisiri despre viața sa de la Dubai, dar a oferit detalii și din viața sa sentimentală.

Ramona Gabor s-a stabilit de multă vreme la Dubai, acolo unde a reușit să se impună ca model și ca femeie de afaceri. Ramona Gabor duce o viață de lux și trăiește și o poveste de dragoste cu un bărbat plin de bani.

Despre viața sa a făcut declarații Ramona Gabor în cadrul emisiunii “Star Matinal” de la postul de televiziune Antena Stars.

“În Bucureşti am luat viaţa în piept, în Bucureşti mi-a fost cel mai greu, în Dubai m-am integrat foarte bine am şi muncit din prima zi, oamenii sunt mai deschişi în afară. Cu luxul nu e greu să te acomodezi, important este să nu îţi uiţi rădăcinile. Am plecat când simţeam că toată lumea voia să mă pună jos, a fost şi o ambiţie personală. În viaţa nu am niciun regret, când te împiedici trebuie să ştii să mergi mai departe. Să stăm să plângem pentru ce s-a întâmplat acum un minut?! Nu mai putem schimba nimic oricum.

Femeia este foarte preţuită în Dubai, nu stai la coadă dacă vrei să îţi plăteşti facturile, bărbaţii îţi dau locul. Trebuie să ştii să te poţi adapta. Vara sunt 50 de grade, este foarte cald. Petrec mult timp în America, dar Dubaiul este oraşul meu de suflet, cel mai mult stau în L.A. M-am cam mutat în America, încă muncesc să am o viză care să îmi permită să am activităţi în America”, a declarat Ramona Gabor.

“Mai fac şi sală, îmi place să alerg în aer liber. Nu ţin diete îmi este greu să renunţ la mâncare, dacă mă îngraş un pic pentru o lună încerc să fiu vegană. Nu sunt măritată şi nici însărcinată, îmi doresc o familie, dar vreau să fiu atentă cu ce bărbat o să îmi petrec restul vieţii, pentru mine căsătoria este sacră.

Sunt cu cineva, nu am astfel de gânduri momentan. Trei ani de zile am fost singură. Am aşteptat trei ani să găsesc pe cineva şi momentan sunt fericită. Nu m-am gândit să renunţ deloc la standardele mele. Nu am o relaţie secretă, nu am ce să ascund, dar nici nu stau să arăt lumii întregi de cine sunt îndrăgostită”, a mai spus Ramona Gabor.