Romanița Iovan vorbește despre fostul său soț, Adrian Iovan. „A fost cea mai mare cumpănă prin care am trecut”

Romanița Iovan a făcut mărturisiri pe care nu le-a mai făcut vreodată despre fostul ei soț, regretatul pilot Adrian Iovan, care a încetat din viață în tragedia aviatică din Munții Apuseni.

Romanița Iovan, care anul acesta a împlinit 53 de ani, și-a deschis sufletul în cadrul unei emisiuni de la Pro TV, prezentată de Cătălin Măruță.

Creatoarea de modă a oferit detalii despre fostul său partener de viață, pilotul Adrian Iovan, care a pierit în accidentul aviatic din Munții Apuseni, din urmă cu trei ani. Din mariajul celor doi a rezultat un băiat, Albert, care seamănă foarte bine cu tatăl său, Adrian Iovan.

„În 2008, când am divorțat de Adrian, lucrurile n-au fost atât de dure cât s-a văzut în media. În sensul că doi oameni nu se despart pentru că se urăsc, doi oameni se despart pentru că nu mai pot conviețui împreună. Dar prietenia noastră a fost în continuare o punte de legătură foarte importantă pentru creșterea lui Albert. Și într-adevăr s-a văzut că Albert este foarte bine, a crescut frumos, a luat de la amândo ceea ce am avut fiecare de dăruit. Nu m-am simțit o mamă singură. Eu întotdeauna am zis că Adrian va fi alături de mine și de Albert, chiar dacă locuia la altă adresă. Deci, nu mi-am pus problema așa.

Adrian îl lua pe Albert de câte ori Albert dorea să stea cu el și îl aducea de câte ori Albert dorea să fie înapoi acasă la mine. Practic, l-am înconjurat pe Albert cu iubirea celor doi părinți fără să simtă că are doi părinți despărțiți. Ei erau despărțiți doar de adresă. M-am simțit, într-adevăr foarte respondsabilă și foarte tristă când Adrian a murit, în 2014, în felul în care a murit. A fost pentru mine… s-a sfârșit lumea. A fost cea mai mare cumpănă prin care am trecut până acum. și pentru fiul meu la fel. dar, ceea ce nu te doboară, te face mai puternic.

La mine a funcționat. Albert avea șapte ani. Eu trebuia să fiu nu mamă și tată, pentru că nu voi putea să fiu niciodată tată pentru Albert, pentru că tatăl lui există. dar trebuia să fiu mamă și mult mai puternică și mult mai aproape pentru fiul meu pentru că tatăl lui era prea departe de el. Nu a fost simplu și însă nu e simplu”, a declarat Romanița Iovan.

„Nu aveam cum să-l păcălesc pe Albert, că toată tragedia era pe TV. Noi ne-am gândit atunci să facem o gașcă de prieteni să mergem să-l căutăm pe tatăl lui. Și la un moment fdat, seara, Albert, a auzit informația. S-a dus la culcare și dimineața a spus că vrea să-l sune pe tata. Eu aflasem că tata nu mai există. Toată noaptea m-am gândit cum să-i spun lui Albert. Nu aveam cum să fac altfel, i-am zis realitatea. El e de mic implicat în toate. În acest interval de timp s-a maturizat, s-a maturizat înainte de vreme. Noi mergem în Apuseni în fiecare an. știm tot ce s-a întâmplat, lucruri foarte-foarte grave”, a mai spus creatoarea de modă.