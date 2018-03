Scandalul monstru dintre Israela Vodovoz și Adriana Iliescu. “Dacă este idioată, judecă ca o idioată”

Deși puțină lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, au fost implicată, în urmă cu ceva timp, într-un scandal de proporții.

Israela Vodovoz a fost găsită moartă în locuința ei în urmă cu câteva zile, mai exact în data de 9 martie. Cunoscută pentru faptul că a spus mereu lucrurilor pe nume, Israela Vodovoz a fost implicată, în urmă cu ceva timp, într-un imens scandal cu Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România.

Cele două și-au aruncat vorbe grele. Israela Vodovoz a criticat, la acea vreme, decizia Adrianei Iliescu de a deveni mamă la vârsta de 67 de ani.

”Fetita nu e OK din punctul meu de vedere. Este o fetiță superbă, poate să fie talentată, dar ea are mari lacune psihologice. Pentru fiecare lucru există o vârstă, mai ales când devii părinte și nu trebuie să luăm acest subiect de a deveni părinte că pe un lucru de egoism personal. Și trebuie să luăm în primul rând în considerare copilul! Iar copilul, din punctul meu de vedere, nu este indicat să crească cu părinți față de care există o diferență de vârstă mai mare de 30 de ani, dacă e s-o spun pe aia dreaptă!”, spunea Israela, acum câțiva ani, pentru Cancan.ro.



Adriana Iliescu a răbufnit la auzul celor spuse de Israela Vodovoz la adresa ei.

„Dacă este o idioată, judecă că o idioată și peste asta nu am ce să discut. Asta e mesajul meu către ea: că judecă că o idioată. V-a mai spus cineva că ar fi un demers egoist? Doamnă, dar nu mă interesează ce-mi spune cineva sau ce nu-mi spune altcineva. Mi-am dorit copil, mi-a dat Dumnezeu copil și cu asta, punct! Fiecare judecă după sufletul lui, după creierul lui, după cunoștințele lui și după felul lui de a fi și, peste asta, eu nu am ce să comentez. M-a ajutat Dumnezeu, nu dau sfaturi, nu cer sfaturi și așa mai departe”, afirma Adriana Iliescu.