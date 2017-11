Secretul bine ascuns din viața Stelei Popescu: n-a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă, deși a fost măritată de două ori. Unde au avut loc nunțile

Stela Popescu a avut două mariaje la activ, însă niciodată nu a îmbrăcat rochia de mireasă.

Stela Popescu, care a încetat din viață joi, 23 noiembrie 2017, a fost căsătorită de două ori.

Prima căsnicie a fost cu Dan Puican.

„M-am căsătorit la Brașov, unde am fost trei ani actriță la teatrul de acolo, și aveam un coleg, pe Dan Puican, cu care m-am căsătorit. Eram uniți de iubirea pentru teatru… Ne-am căsătorit imediat, după două luni. Iar căsătoria a durat opt ani”, afirma Stela Popescu.

Cel de-al doilea mariaj a fost cu Puiu Maximilian, marea sa dragoste, care a murit în urmă cu ani și cu care a adoptat o fată, Doina, fiica biologică a fratelui partenerului ei de viață.

Cu toate acestea, vedeta nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă, după cum a povestit într-un interviu pe care l-a acordat pentru revistatango.ro.

„Și prima, și a doua nuntă le-am făcut în casă. Mama a avut rochie de mireasă, eu, niciodată. Dar n-am tinut la asta niciodată, probabil că așa am fost eu crescută de mama. Ea nu făcea pomul de Crăciun, nu făcea pe Moș Crăciun. Nu știu de ce n-au avut importanță pentru mine rochia de mireasă și nici actul de căsătorie…. Am chemat popa acasă și am făcut masa tot acasă. Am avut invitate vreo 30 de persoane și am gătit eu cu mama”, mai spunea regretata actriță.