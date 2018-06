Sonny Flame feat. Connect-R – Prinț și cerșetor | Un videoclip la care o să râzi mult

“Nu inteleg de ce, in ultima vreme, toata lumea este trista. Luati o pauza, oameni buni! Ridicati ochii din laptop-uri si din telefoanele mobile. Priviti pe geam! E vara! E cald! E vremea sa urcati in tren si sa dati o fuga la mare. E vacanta! Fugiti in concediu sau, macar un weekend si distrati-va! Despre asta este vorba in piesa asta. “ a declarat Sonny Flame.

Pentru ca “Print si cersetor” este un single aduce buna dispozitie, ce te indeamna sa uiti de examene sau de sefi artagosi, este o piesa vesela, cu un text colorat. Ca, pana la urma, ce ne adduce vara? In 2018 ne adduce un greier cu… chitara.

La filmarile videoclipului s-a ras mult. Toata lumea era obosita: Natanticu venea dupa o zi intreaga de filmari, Sonny Flame si Connect-R erau dupa un weekend plin de concerte. In ciuda oboselii, cand Natanticu a inceput sa mimeze textul piesei, toti cei de fata au izbucnit in ras. Practic, despre asta este vorba in intregul videoclip: ras, improvizatie, umor fin. Iar cee ace se vede in intregul videoclip, reactiile artistilor sunt pe bune, fara pic de regie. Iar pentru filmari, alaturi de Sonny flame si Connect-R au fost alaturi cei de la InnocenS Concept Store.