Înaintea spectacolului din a doua seară, Cătălin Măruță i-a făcut o surpriză soției lui și l-a adus în culise, pentru a se ruga împreună, pe Părintele Pimen Vlad.

„Nu-mi vine să cred. Vai, nu-mi vine… Vai, ce surpriză mi-ați făcut… Vai, ce bucurie. Doamne… Mulțumesc din suflet! Dar ce surpriză… Vai de mine, Doamne… O bucurie pentru mine”, a spus Andra în momentul în care l-a văzut pe Părintele Pimen Vlad.

Acesta i-a spus artistei că totul a fost organizat în mare secret de Cătălin Măruță. Iar acesta din urmă a rostit doar câteva cuvinte: „Părintele Pimen… Astăzi o să fie altfel rugăciunea. Întotdeauna avem nevoie”!

Apoi Părintele Pimen Vlad a vorbit în fața tuturor celor care se aflau în culisele de la Sala Palatului din București, după care toți s-au rugat împreună.

„Trebuia să vin! O să fie bine. Fără Dumnezeu și Maica Domnului, suntem orfani. Întotdeauna să nu întrerupem legătura cu ei, pentru că Dumnezeu e întotdeauna cu noi, dar noi suntem cei care întrerupem legătura. Și e bine întotdeauna să începem cu Dumnezeu și să încheiem cu Dumnezeu. Fiecare are încrederea că mai are viață înainte, dar fiecăruia îi vine momentul… Și atunci, dacă știm să trăim frumos și să pleci… Zici: «Am plecat împăcat cu toți». Când te duci la Dumnezeu: «Doamne, eu am încercat să fiu împăcat cu toți»! Și Dumnezeu atunci te primește acolo”, a afirmat Părintele Pimen Vlad.

Întregul moment a fost postat de Andra Măruță pe Instagram, alături de un mesaj prin care dezvăluia că a avut parte de un moment de-a dreptul emoționant și special.

„Înainte de a doua seară de «Tradițional 3 – Moștenirea», la Sala Palatului, am trăit unul dintre cele mai emoționante momente pentru sufletul meu. Așa cum facem înainte de fiecare concert, ne-am rugat împreună și am spus „Tatăl nostru”. Dar de data aceasta parcă totul a avut o încărcătură și mai puternică, pentru că alături de noi a fost Părintele Pimen. M-am simțit cu adevărat copleșită să îl știu acolo, lângă noi, în acel moment atât de profund.

Simt pentru dânsul multă iubire, recunoștință și respect, la fel cum simțim cu toții, noi, ca familie, pentru tot ceea ce este și pentru tot binele pe care îl dăruiește în jur. Este un om minunat, un om cu totul aparte, iar prezența lui ne-a atins inimile într-un fel greu de pus în cuvinte. Poate că și energia mea de pe scenă, în această a doua seară, a venit și din această emoție atât de adevărată, trăită cu puțin timp înainte.

Vă mulțumim, Părinte Pimen. Pentru lumină, pentru blândețe, pentru rugăciune și pentru iubirea pe care o simțim de fiecare dată. Și așa a început, pentru noi, a doua seară din «Tradițional 3»”, a scris Andra pe Instagram.

