„Partenerii de coaliție ai prim-ministrului Ilie Bolojan îl acuză că distruge «baza noastră socială» prin programul de austeritate. Social-democrații din România au trecut la demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, declanșând o nouă criză politică într-o țară deja obosită de turbulențe. Partidul, care guvernează în coaliție cu liberalii lui Bolojan, a votat covârșitor luni pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului. Social-democrații dețin cea mai mare pondere de voturi în Parlamentul României”, a notat Politico.

Publicația americană, fondată în 2007, dar care are și o ediție europeană de aproximativ un deceniu, a explicat că Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a acuzat pe Ilie Bolojan, șeful Partidului Național Liberal, că promovează o campanie de austeritate care a afectat economia României și a dus la explozia costului vieții pentru români.

La rândul său, Bolojan a declarat că nu va demisiona și i-a acuzat pe social-democrați că „fug cu lașitate” de responsabilitatea pentru deciziile pe care le-au luat și ei în coaliție, a relatat Politico.

„România a fost aruncată într-o criză politică în 2024, după ce alegerile prezidențiale au fost anulate în mod controversat din cauza unor suspiciuni de interferență străină. Deși social-democrații au câștigat cele mai multe locuri în Parlament la alegerile de la sfârșitul lui 2024, cele mai recente sondaje arată o creștere a sprijinului pentru opoziția de dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor, care s-a clasat pe locul al doilea. Liderul alianței, George Simion, a cerut luni organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca social-democrații să voteze retragerea sprijinului pentru Bolojan”, a mai scris Politico.

Influentul site a mai notat că PSD și PNL „au format un guvern fragil” împreună cu USR și UDMR în vara lui 2025, dar „coaliția a fost marcată de tensiuni politice vechi și de respingerea măsurilor de austeritate de către PSD”, iar „România a estimat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană în 2025, de aproximativ 9% din PIB”.

Guvernul convenise inițial ca Bolojan să conducă țara în primii doi ani, urmând să cedeze funcția unui reprezentant al social-democraților în primăvara lui 2027.

Partidul lui Grindeanu i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan. Urmează demisiile celor 6 miniștri PSD din Guvern, până joi

Reamintim că social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, este să retragă miniștrii PSD din Guvern. Potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, toți miniștrii social-democrați își vor da demisia. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu va pleca, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

În total, în Guvern sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care vor demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Conform informațiilor Libertatea, anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie.

Pe de altă parte, zilele următoare sunt așteptate discuții la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, iar șeful statului va trebui să medieze situația și să caute o soluție pentru ieșirea din impas.

Foarte important, Ilie Bolojan nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD.

PSD a amenințat încă din ianuarie că iese de la guvernare. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan a atacat o singură dată PSD de când este premier, cu trei zile înaintea votului social-democraților: „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”

În cele 10 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia luna trecută, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Însă pe 17 aprilie Bolojan a avut cea mai tranșantă reacție și a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu. „În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități. „Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

