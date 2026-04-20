Hubert Thuma își anunță susținerea pentru Bolojan

Potrivit unor surse, citate de Antena 3, Hubert Thuma a spus în ședința PNL, desfășurată luni că îl susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

„Vă susținem să fiți premier, nu e prima ședință când am spus asta. Ați luat măsuri dureroase și trebuie să fiți premier când vor da rezultate. Aveți toată susținerea noastră să mergeți să negociați să fiți premier”, ar fi spus acesta în cadrul ședinței PNL.

Membrii PSD au votat luni seară pentru retragerea sprijinului politic al lui Ilie Bolojan. 97,7% dintre cei aproximativ 5.000 de membrii social-democrați au votat pentru retragere, iar 2,3% au votat „nu”.

Ce a spus Ilie Bolojan în ședința PNL

Ilie Bolojan le-a spus colegilor săi, în ședința PNL, în timp ce PSD decidea dacă iese din Guvern, că nu are de gând să demisioneze.

„În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu CE, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor. Se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%”, a spus Bolojan.

El a menţionat că discuţiile pe reforma administraţiei au început în toamna anului 2025, unde s-au propus mai multe soluţii şi au apărut probleme.

„În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creştere TVA, au fost luate de comun acord, după discuţii în coaliţie.  Această strategie de a declara în aceste zile, aşa cum vedeţi, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat.  Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. A fost o cauză că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri”, a mai spus Ilie Bolojan. 

Preşedintele PNL a subliniat că a doua perspectivă e legată de proiecţiile și calculele politice, care au legătură cu 2028. 

„Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne şi să acţioneze politic. Era evident că, cel puţin o astfel de poziţie era una care pentru mine, cel puţin, ca preşedinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 şi de a mai aduna voturi de la cetăţeni care să vadă în noi o speranţă de modernizare. În această perioadă de  colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord uşor, altele destul de greu”, a mai spus el. 

Ce a spus Ciprian Ciucu în ședința PNL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL și primarul general al Capitalei, a transmis în şedinţa PNL că PSD şi-a săpat singur propria groapă.

„PSD şi-a săpat singur propria groapă şi vrea să ne ia şi pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Şi noi suntem un partid clasic, ne paşte acest pericol. Ce vom face în următoarele luni va influenţa viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani. Eu prefer să fiu cu conştiinţa împăcată că am luat decizia corectă să ducem generaţia mai departe”, ar fi spus Ciprian Ciucu, colegilor din PNL, potrivit unor surse liberale.

Primarul Capitalei a mai adăugat: „Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD. Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forță pe care l-a făcut, luam mai puține procente decât USR. Nu noi am aruncat România în criză. Trebuie să ne recuperăm sufletul. Fiecare a fost liber să se exprime în acest partid. Noi ne-am regăsit sufletul. Veți fi chemați să vă exprimați direcția dorită: partid mic sau oricare altfel variantă care să ne facă să nu mai fim ridicoli. Nu noi am început. Nu i-am atacat, am încasat, am dat dovadă de prea mult bun simț chiar. Lucrurile sunt foarte clare. Două opțiuni de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid”.

Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
Viva.ro
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Unica.ro
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din imagine, din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci doar 19 ani și era angajată la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! O recunoști? Foto
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

După ciorba la pungă, a fost lansată și ciorba la cutie. Va fi vândută în supermarketuri
Știri România 19:07
După ciorba la pungă, a fost lansată și ciorba la cutie. Va fi vândută în supermarketuri
Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Știri România 18:38
Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului din Primăverii
Mai tare ca Putin. Dictatorul din Belarus, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu un model de 22 de ani
Adevarul.ro
Mai tare ca Putin. Dictatorul din Belarus, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu un model de 22 de ani
Marius Șumudică, dezvăluiri din culisele negocierilor Gaziantep – Mirel Rădoi: „Vă spun eu cât e salariul, de fapt”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, dezvăluiri din culisele negocierilor Gaziantep – Mirel Rădoi: „Vă spun eu cât e salariul, de fapt”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Raed Arafat, primul invitat în show-ul „Furnicuțele”, pe Antena 1: cum se modifică sunetul RO-Alert și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență
Stiri Mondene 19:26
Raed Arafat, primul invitat în show-ul „Furnicuțele”, pe Antena 1: cum se modifică sunetul RO-Alert și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență
Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
Stiri Mondene 17:48
Sorin Bontea a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune, dacă decizia rămâne definitivă
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
ObservatorNews.ro
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Mediafax.ro
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”
KanalD.ro
Gică Hagi este noul selecționer al României. Când începe mandatul „Regelui”

Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea noastră”. PNL face scut în jurul premierului
Politică 20:08
Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea noastră”. PNL face scut în jurul premierului
Surse. Ce a spus Ilie Bolojan în ședința PNL: „O strategie mincinoasă a PSD, a încercat să fugă de răspundere”
Politică 20:06
Surse. Ce a spus Ilie Bolojan în ședința PNL: „O strategie mincinoasă a PSD, a încercat să fugă de răspundere”
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
Fanatik.ro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal