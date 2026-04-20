Hubert Thuma își anunță susținerea pentru Bolojan

Potrivit unor surse, citate de Antena 3, Hubert Thuma a spus în ședința PNL, desfășurată luni că îl susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

„Vă susținem să fiți premier, nu e prima ședință când am spus asta. Ați luat măsuri dureroase și trebuie să fiți premier când vor da rezultate. Aveți toată susținerea noastră să mergeți să negociați să fiți premier”, ar fi spus acesta în cadrul ședinței PNL.

Membrii PSD au votat luni seară pentru retragerea sprijinului politic al lui Ilie Bolojan. 97,7% dintre cei aproximativ 5.000 de membrii social-democrați au votat pentru retragere, iar 2,3% au votat „nu”.

Ce a spus Ilie Bolojan în ședința PNL

Ilie Bolojan le-a spus colegilor săi, în ședința PNL, în timp ce PSD decidea dacă iese din Guvern, că nu are de gând să demisioneze.

„În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu CE, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor. Se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%”, a spus Bolojan.

El a menţionat că discuţiile pe reforma administraţiei au început în toamna anului 2025, unde s-au propus mai multe soluţii şi au apărut probleme.

„În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creştere TVA, au fost luate de comun acord, după discuţii în coaliţie. Această strategie de a declara în aceste zile, aşa cum vedeţi, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat. Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. A fost o cauză că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL a subliniat că a doua perspectivă e legată de proiecţiile și calculele politice, care au legătură cu 2028.

„Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne şi să acţioneze politic. Era evident că, cel puţin o astfel de poziţie era una care pentru mine, cel puţin, ca preşedinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 şi de a mai aduna voturi de la cetăţeni care să vadă în noi o speranţă de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord uşor, altele destul de greu”, a mai spus el.

Ce a spus Ciprian Ciucu în ședința PNL

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL și primarul general al Capitalei, a transmis în şedinţa PNL că PSD şi-a săpat singur propria groapă.

„PSD şi-a săpat singur propria groapă şi vrea să ne ia şi pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Şi noi suntem un partid clasic, ne paşte acest pericol. Ce vom face în următoarele luni va influenţa viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani. Eu prefer să fiu cu conştiinţa împăcată că am luat decizia corectă să ducem generaţia mai departe”, ar fi spus Ciprian Ciucu, colegilor din PNL, potrivit unor surse liberale.

Primarul Capitalei a mai adăugat: „Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD. Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forță pe care l-a făcut, luam mai puține procente decât USR. Nu noi am aruncat România în criză. Trebuie să ne recuperăm sufletul. Fiecare a fost liber să se exprime în acest partid. Noi ne-am regăsit sufletul. Veți fi chemați să vă exprimați direcția dorită: partid mic sau oricare altfel variantă care să ne facă să nu mai fim ridicoli. Nu noi am început. Nu i-am atacat, am încasat, am dat dovadă de prea mult bun simț chiar. Lucrurile sunt foarte clare. Două opțiuni de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid”.



