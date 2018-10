Tensiuni în echipa Faimoșilor la Exatlon România. Ce acuzații își aduc concurenții

Concurenții din echipa Faimoșilor de show-ul Exatlon România, difuzat de Kanal D, au avut reacții care dau de înțeles că lucrurile nu stau tocmai pe roze între ei.

Astfel, în ediția de joi, 11 octombrie 2018, Roxana Vancea a afirmat că unii dintre coechipierii săi au momente când se dau accidentați dar de fapt nu ar fi.



„Mie mi se pare că majoritatea avem tendința, atunci când nu punctăm, să înceapă să ne doară ceva.

Deci nimeni nu spune după ce punctează că îl doare ceva, toți numai înainte. Dacă nu punctează, gata, mă doare.

Sau dacă vezi că adversarul tău e mai bun sau te-a ales un adversar mai bun, nu mai joacă. Cum a facut si Cătălin ăla. Când a văzut că are de jucat cu Pulhac, gata l-a luat umărul direct, în timpul meciului”, a afirmat Roxana Vancea.

Și între Cristina Nedelcu și Mireal Drăgan au apărut tensiuni. Cei doi membri din echipa Faimoșilor au avut gesturi grăitoare în acest sens. Cristina Nedelcu a fost retrasă pe durata jocului și l-a evitat pe Mirel Drăgan.



„Nu am avut ceva personal cu Mirel, a fost o trăire a mea. Eu nu am vrut să joc astăzi, a fost contrar voinţei mele. Nu de durere, însă nu am vrut pur şi simplu. Când am câştigat a doua oară m-a felicitat toată lumea, mai puţin Mirel. Eu am dat ce am putut pe traseu, deşi nu am vrut să joc”, a explicat Cristina Nedelcu.

„Nu există tensiuni în echipă, mă jur că nu există. Totul este ok”, a afirmat Mirel Drăgan.

