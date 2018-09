Viața n-a fost mereu blândă cu Teo și i-a dat destule lovituri, iar cea mai grea a fost, desigur, încercarea din 2011, când a ajuns la spital în stare foarte gravă, cu pancreatită. Asta a făcut-o pe să privească altfel lucrurile și vă vadă adevărata valoare a banilor. Azi, prezentatoarea emisiunii „Teo Show” – și, în curând, a concursului „Vrei să fii milionar?” – „înoată” împotriva valului care nu dă valoare părții materiale și o face justificat.

Libertatea: Apropo de noua emisiune pe care o vei prezenta…. tu vrei să fii milionar? Ce ai face dacă ai avea atât de mulți bani încât să nu mai ai nicio grijă toată viața?

Teo Trandafir: Cred că nu aș trece de pragul de 15.000 de lei, cred că m-aș retrage undeva la 5.000 – 7.500. Nu există om care să nu aibă griji toată viață, iar dacă ai atâția bani, ai și grija lor. Cum o dai, tot nu e ca și cum ai fi exonerat de orice responsabilitate pe lumea asta. Trebuie să investești, trebuie să ai grijă să nu fii furat, să nu fii înșelat, să nu ai „prieteni” care sunt lângă tine doar pentru asta. Așadar, tot rău e. Nu m-am gândit niciodată cum s-ar schimba viața mea, dar sigur aș veni la muncă. Cred că mersul la serviciu zi de zi te păstrează cumva sănătos, pentru că ai în fiecare zi contact cu oameni care te pot trage de mânecă, dacă o iei razna. Va fi mereu cineva care, văzându-te evoluând sau involuând în fiecare zi, poate să te ajute. Pe când banii și închisul într-un turn ar însemna pierderea contactului cu realitatea imediată.

S-a vorbit și scris mult despre banii pe care i-ai strâns din TV și pe care i-ai fi pierdut… Care este adevărul?

În legătură cu banii mei, nu știu dacă interesează pe cineva care este adevărul… Ar fi bine ca fiecare să aibă grijă de banii lui, de viața lui, de iubirea lui. Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an. Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun niște benzină, poate am niște rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulțită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greșit! Pentru că, între timp, ai făcut niște lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav…

Cât de bogată a fost Teo și ce afacere i-a înghițit cel mai mult din această agoniseală?

N-a fost o agoniseala, a fost o chibzuială, la vremea cu pricina. Am crezut într-un proiect care promitea mult și care n-a ieșit, pur și simplu. Se întâmplă în viață lucruri care nu ies…

Din punctul tău de vedere, aduc banii fericirea?

Eu chiar cred că banii îți aduc fericirea, pentru că uite, să luăm o situație concretă, să zicem că prietenul tău cel mai bun prieten se îmbolnăvește foarte grav și singură lui speranța este să meargă să facă o operație foarte scumpă într-o țară străină… România nu îl ajută, că asta e țara, prietenii nu îl ajută, pentru că nu au bani, dar tu poți să îl ajuți și asta te face fericit. Oamenii care consideră că banii nu aduc fericirea n-au avut bani niciodată și se alină cu asta. Dacă ai avut parte de mult la viața ta, știi cât contează. Dacă poți să ajuți pe cineva și să salvezi o viață, dacă poți să te ajuți pe tine sau pe cineva, dacă poți să arăți unui prieten, unui apropiat sau unui dușman un semn al aprecierii tale, eu zic că banii fac diferența, pentru că nu poți să trimiți la nesfârșit oamenilor gânduri bune, pozitivism, salutări calde. E un om căruia îi moare copilul cu zile și tu îi spui: „Să sperăm că totul va fi bine!”? Nu, îi spui „De cât ai nevoie ca să te duci cu copilul la Viena?”, „20.000…”, „I-ai!”, „Când trebuie să ți-i dau înapoi?”, „Nicodată, sunt pentru copil!”. Da, banii aduc fericirea și salvează vieți. Orice salvează vieți aduce fericirea. Și medicii aduc fericirea. Banii luați ca atare nu au valoare. Nu te fac fericit, pentru că îți pun în cârcă o grămadă de îndatoriri, o grămadă de energii negative care îți vin din toate părțile, de invidii exacerbate, pe care nu le poți controla nicicum. Unii își imaginează întotdeauna că ai mai mult. Și te urăsc, practic, degeaba. Da, banii coroborați cu generozitatea, cu empatia, cu experiența personală care îți arată cât de mult poți suferi dacă nu ești ajutat reprezintă o pârghie foarte importantă, să nu fim ipocriți.

Ce atitudine are Maia în legătură cu partea materială a vieții?

Maia e un om foarte chibzuit, mult mai chibzuit decât mine. Am avut o întâmplare când era ea foarte mică, își dorea foarte mult să îmi ofere o borsetă pe care știa exact cum o vreau. Borsetă pe care o am și acum. A găsit la un magazin foarte scump, de fițe, o borsetă exact așa, din piele de „crocobaur”, care costă extraordinar de mult. Și a fost foarte dezamăgită că nu își poate permite acea borsetă pentru mine… În momentul în care i-am spus că nu o vreau pe aia, ci pe asta de 70 de lei care face exact același lucru, a început să înțeleagă. Eu folosesc acum un portofel pe care ea mi l-a dat și pe care n-a dat cine știe ce, pentru că a înțeles lecția de atunci. Nu orice e foarte scump chiar corespunde cerințelor tale, nu orice este nenegociabil. Un lucru care costă mai puțin poate aduce mai multă bucurie, doar că nu scrie firma. Ea e genul de om care nu pune preț pe 4-5 litere aurii puse acolo, care cvadruplează orice preț.

INTERVIU EXCLUSIV/Talida Tolnai, handbalista medaliată cu bronz la Euro 2010, e vânzătoare în Zalău. 'Am fugit de sport, sunt fericită acum!'