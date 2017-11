MTV Europe Awards 2017 va avea loc, duminică seara, începând cu ora 22.00 la Londra pe Wembley Arena. Gazda ediției de anul acesta este Rita Ora.

Aceasta va fi cea de-a șasea oară când Marea Britanie găzduiește MTV Europe Awards și a doua oară când gala se ține la Londra.

Principalii favoriți să câștige cele mai multe premii la ediția de anul acesta sunt Taylor Swift, care a anunțat că își lansează propria platformă socială, care are șase nominalizări, urmată de Shawn Mendes, cu cinci nominalizări.

Pentru a performa, pe scenă vor urca printre alții U2, Eminem și David Guetta.

Lista nominalizărilor MTV Europe Awards 2017

Cel mai bun cântec

Clean Bandit (featuring Sean Paul and Anne-Marie) — „Rockabye”

DJ Khaled (featuring Rihanna and Bryson Tiller) — „Wild Thoughts”

Ed Sheeran – „Shape of You”

Luis Fonsi (featuring Daddy Yankee and Justin Bieber) – „Despacito (Remix)”

Shawn Mendes – „There’s Nothing Holdin’ Me Back”

Cel mai bun videoclip

Foo Fighters — „Run”

Katy Perry (featuring Migos) — „Bon Appétit”

Kendrick Lamar — „Humble”

Kyle (featuring Lil Yachty) — „iSpy”

Taylor Swift — „Look What You Made Me Do”

Cel mai bun artist

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Debutul anului 2017

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag’n’Bone Man

Cea mai bună piesă pop

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Cea mai bună piesă electronică

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

Cea mai bună piesă rock

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

Cea mai bună piesă alternative

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds to Mars

Cea mai bună piesă Hip Hop

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

Cel mai bun concert live

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

Best World Stage

DNCE

Foo Fighters

Kings of Leon

Steve Aoki

The Chainsmokers

Tomorrowland 2017

Best Push

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

Kyle

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag’n’Bone Man

SZA

The Head and the Heart

Biggest Fans

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

Cel mai bun look

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn Malik

Global Icon

U2

La categoria regională a MTV Europe Awards 2017 vor fi desemnați:

Cel mai bun artist din Canada

Alessia Cara

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

Cel mai bun artist din Statele Unite

DJ Khaled

Fifth Harmony

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Taylor Swift

Cel mai bun artist din Marea Britanie

Cel mai bun artist din Danemarca

Cel mai bun artist din Finlanda

Cel mai bun artist din Norvegia

Cel mai bun artist din Suedia

Cel mai bun artist din Germania

Cel mai bun artist din Olanda

Cel mai bun artist din Belgia

Cel mai bun artist din Elveția

Cel mai bun artist din Franța

Cel mai bun artist din Italia

Cel mai bun artist din Spania

Cel mai bun artist din Portugalia

Cel mai bun artist din Polonia

Cel mai bun artist din Rusia

Cel mai bun artist din Ungaria

Cel mai bun artist din Africa

Cel mai bun artist din India

Cel mai bun artist din Japonia

Cel mai bun artist din Koreea

Cel mai bun artist din Asia de Sud-est

Cel mai bun artist din China

Cel mai bun artist din Australia

Cel mai bun artist din Noua Zeelandă

Cel mai bun artist din Brazilia

Cel mai bun artist din America Centrală

Cel mai bun artist din America de Sud