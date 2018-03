Adevărata dietă cu care Oana Radu a slăbit. Artista a negat întotdeuna că și-a mcșorat stomacul, însă nu toată lumea a crezut-o. Acum vedet le-a împărtășit fanilor virtuali, care sunt cele trei reguli stricte pe care le-a urmat, pentru a ajunge la greutatea dorită.

Oana Radu a slăbit peste 60 de kilograme, și-a operat brațele, iar acum arată așa cum și-a dorit. Interpreta le-a împărtășit admiratorilor ei, micul secret.

“Este destul de greu în ziua de azi să slăbeşti şi m-am gândit să vă dau astăzi 5 reguli pentru a slăbi. Ştiţi deja că eu am slăbit foarte multe kilograme şi din păcate mulţi dintre voi nu cred că nu m-am operat. Când am început să ţin dieta Ducan nu aveam multe cunoştinţe despre slăbit, încercasem mai multe reţete care eşuaseră. Prima regulă şi cea mai importantă dintre toate este că trebuie să ne schimbăm alimentaţia. Vă sfătuiesc să mergeţi în magazine mai mari… pentru că veţi găsi dulciuri pentru diabetici sau chiar şi pentru oameni normali, dar fără zahăr… care te ajută şi îţi mai păcălesc ambiţia pentru că ai nevoie la un moment dat de un restart. Regula numărul doi, la fel de importantă ca prima: eu mănânc până în ora cinci… la ora cinci după-amiază este ultima mea masă. Este o regulă foarte importantă şi am aplicat-o şi în perioada de menţinere, mâncând până în ora cinci m-a ajutat foarte mult să-mi menţin greutatea. Regula numărul trei: Nu există cheat day… ziua în care poţi mânca orice se află doar în etapa în care tu ai ajuns la o greutate. Regula numărul patru: sportul are o foarte mare importanţă. Dacă sunteţi la fel de grăsuţi cum am fost şi eu, pielea vostră se va lăsa şi veţi ajunge în situaţia mea să trebuiască să vă operaşi braţele. Regula numărul cinci… nu se asociază niciodată carbohidraţii cu proteinele.” a spus Oana Radu cu privire la regulile de slăbit.

Citește și

EXCLUSIV/Horia Moculescu a fost îndrăgostit de Marina Voica. I-a mărturisit după 60 de ani!