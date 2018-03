Anda Adam rupe tăcerea despre Exatlon. Artista a vorbit în cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificilă și despre momentele emoționante petrecute în Republica Dominicană.

“Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarnă rea, se pare că alunecușul e destul de periculos. Mă gândeam că astăzi e destul de târziu și n-am ajuns să mananc nimic. La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper să mă recuperez cat mai bine. Da, ma uit, fug de unde am treabă și ma uit la emisiune ca sa nu ratez emisiunea. Mă consum foarte tare pentru ca stiu ce inseamna sa pierzi un game. Cred că in finala vor ajunge Giani, dar și Diana Belbiță are mari sanse să ajunga.”, a mărturisit Anda într-un interviu pentru emisiunea WOWbiz.

“Mi-e dor de ei, îmi pare rău ca i-am lasat singuri acolo, că nu am putut să fiu alături de ei, pentru că o prietenie adevărată e atunci cand treci și prin lucruri grele, nu doar cand te distrezi. Să rămâna uniti, pentru că asta e important. Alina și Mariana au plâns când am plecat. Au fost singurele care au venit la mine și m-au imbratisat. Cei de acolo ne-au despartit imediat. Nu avem voie sa facem asta. Ele sunt singurele din echipa Razboinicilor care m-au îmbrățisat.”, a mai precizat ea.

