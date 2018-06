Artistul a mărturisit astăzi în emisiunea Star Matinal, pe care o prezintă în fiecare weekend, că nu s-a putut odihni prea bine noaptea trecută și aste pentru cp Ayan a avut febră și nu s-a simțit bine.



„Am fost la Craiova la un concert, după am venit târziu acasă, dar nu am dormit prea mult pentru că am avut mici probleme cu băieţelul. Am aflat că are febră, că tuşeşte. Sperăm să nu fie nimic grav, este un pic bolnăvior. Te pupăm Ayan”, a declarat Andrei Ştefănescu.

Nea Mărin în competiție cu Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în noul sezon „Poftiți la Nea Mărin!”. Dacă până acum erau în aceeași tabără, artistul și Nea Mărin se află acum într-o competiție acerbă.

