Angela Rusu a slăbit 17 kilograme după ce a aflat că are probleme de sănătate. Artista a primit o dietă personalizată, după ce i s-au făcut mai multe analize în Germania. Aceasta a povestit totul în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Interpreta a recunoscut că a avea probleme cu coloana din cauza greutății, iar la un moment dat, a vrut să își taie stomacul.

Angela Rusu a slăbit 17 kilograme și nu vrea să se oprească aici

„Simteam ca ceva nu e in regula. Analizele au fost trimise in Germania. Dupa sase saptamani a venit dosarul cu tot ce am voie sa mananc. Mi s-a spus sa nu dau dieta altcuiva, pentru ca s-ar putea sa faca rau, fiecare organism reactioneaza altfel. Mananc de trei ori pe zi!”, a spus Angela Rusu la Kanal D.

Eu voiam sa imi tai stomacul. Credeam ca doar asta ma va salva. Am avut un soc cand am vazut cate kilograme am cand m-am intors din vacanta. Sotul nu mi-a spus nimic niciodata, probabil nu voia sa ma jigneasca, sa nu ma demoralizeze. Ma durea coloana foarte tare, nu ma mai incapeau costumele. Am vorbit cu un medic si mi-a spus sa ma duc la el abia dupa ce slabesc. Si acum nu ma mai doare coloana. As mai vrea sa slabesc 8-9 kilograme. Eu nu am fost niciodata gurmanda, imi e usor sa imi tin in frau poftele. Daca vedeam pe masa ceva ce imi placea, gustam un pic. Nu ma ridic de la masa satula. Cred ca in 2-3 luni de zile voi ajunge la greutatea dorita. Nu am voie carne de porc. Mananc peste, fructe de mare. M-am obisnuit si imi place. Mananc pui, curcan, trei felii de paine integrala pe zi. Imi place painea mult, imi place painea proaspata, dar ma abtin”, a povestit Angela Rusu la Kanal D. Angela Rusu s-a căsătorit pentru a patra oară în primăvara acestui an.