Cine este Diana Belbiţă, femeia de fier de la “Exatlon”. Luptatoarea de MMA, în vârstă de aproape 22 de ani, este fără dar și poate una dintre cele mai puternice și ambitioase concurente de la “Exatlon”.

Aceasta a dat dovada pe parcursul competitiei de tărie, voință, forță și gândire strategică, abilitati atât de necesare unui adevărat luptator, pe traseele dificile pe care acestia își înfruntă de fiecare data adversarii din tabara Razboinicilor.

Supranumită și “Prințesa Războinică”, Diana Belbiță a reușit ceea ce niciun alt coechipier nu a putut realiza aseară, în lupta gladiatorilor, pe barna extrem de îngusta. In cele trei dueluri contra Marianei, Alinei si Roxanei, luptatoarea de MMA a reusit performanta de a nu lua contact cu apa si le-a infrant fara drept de apel pe adversare.

“Am zis că nu vreau să încerc asta”

“Nu îmi este teamă de apă, dar nu știu să înot foarte bine. Asta nu înseamnă că nu pot invatat. Ma arunc oricand, în orice apă, atâta timp cât știu că exista cineva care o să mă scoată la un moment dat. Jocul este pe gustul meu și cred că întreaga mea echipa se va descurca foarte bine”, spunea sportiva aseara, inainte ca prezentatorul reality-ului sa le prezinte proba.

Recunoscandu-si teama de apa si faptul ca nu este o inotatoare experimentata, Diana Belbita si-a propus ca în jocul de aseară să nu cadă de pe bârna. Desi au fost si incidente neprevazute, precum loviturile nepermise in duelul cu Mariana, runda s-a rejucat si luptatoarea profesionista de MMA a invins categoric.

“Eu raman pe barna ca sa nu cad in apa!”, a fost deviza Dianei Belbita, ori de cate ori s-a aflat pe barna, in batalie. Aceasta a marturisit la final, bucuroasa ca si-a tinut promisiunea: “Mi-am propus sa nu intru in apa pentru ca inca nu stiam cat de adanca este, asa ca am zis ca nu vreau sa incerc asta. Chiar m-am bucurat de acest joc, a fost pe gustul meu!”. Scorul a fost strans aseara, iar Diana Belbita a fost una dintre concurentii din Echipa Faimosilor care a redus aceasta distanta, ba chiar a egalat scorul cu 9 la 9. La finalul jocului sportiv, Mariana de la Razboinici a complimentat-o pe adversara si i-a apreciat stilul de luptatoare adevarata. “Felicit echipa adversa si, in special, pe Belbita pentru ca este ca un tanc. Asta este jocul si trebuie sa il acceptam ca atare”, spunea aseara Mariana.



