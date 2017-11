Uneori, în viața unui umorist vin și momente triste, când zâmbetul îi dispare. S-a întâmplat și în cazul lui Cristian Grețcu, pe care publicul îl știe în rolul zâmbărețului Ion Iliescu din grupul Divertis.

El a participat la campania „Magic Home”, prin care zeci de vedete au petrecut o oră pe „scaunul suferinței”, luând locul simbolic părinților copiilor bolnavi de cancer. „Am venit pentru că sunt un om responsabil și am empatia să-nțeleg durerile celor care sunt in astfel de situații. Eu n-am avut în mod direct în familia mea, am avut doar o rudă prin alianță care a pățit acest lucru, dar îi înțeleg și vreau să îi sprijin într-un fel, cât pot, cât de cât”, a declarat umoristul pentru Libertatea.

Cât timp a stat pe scaun a citit, i-a privit prin geam pe trecătorii care s-au perindat prin fața sa și a stat pe gânduri, cu tristețe. „M-am gândit la durerea părinților respectivi și mi-au dat și lacrimile, dar asta este ceea ce am simțit fără să vreau, pentru că locul este într-un fel încântător și într-un fel înspăimântător. Aici nu îți permiți să minți”, a declarat Grețcu.

„Veselia are la bază o chestie foarte serioasă în general. Lucrurile de care putem râde nu sunt cu adevărat vesele, uneori sunt chiar triste. E bine să facem haz de necaz, dar e bine să știm unde să ne oprim. Este ca diferența dintre a visa și a te apuca să construiești ce ai visat. Putem zâmbi după ce ceva rău a trecut, nu? Și în felul acesta, păstrând zâmbetul în inimile noastre, îl putem conserva și îl scoatem la iveală exact atunci când este cazul”, a mai zis fostul Divertis, care a spus că de-acum înainte îi va mai face pe oameni să râdă, dar niciodată forțat. El s-a lăsat momentan de glume cu foștii colegi de la Distractis, după ce s-a despărțit de Toni Grecu, cel care a rămas cu „marca Divertis”, iar în prezent este wine entertainer, participând la degustări de vinuri, cu diverse show-uri umoristice.

REPORTAJ/ Drama unei familii din Buzău: O mamă și mezinul ei, diagnosticați cu cancer. „Lumea pentru mine s-a oprit în loc” (GALERIE FOTO)