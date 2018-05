Până acum, Cezar a fost extrem de discret cu viața personală, însă acum recunoaște că este îndrăgostit și fericit.

“Sunt în oraşul meu natal. Suntem într-o relaţie foarte frumoasă, ne iubim reciproc. Eu îmi asum acest lucru. Suntem îndrăgostiţi şi avem o poveste frumoasă de dragoste. (…) Ea este cunoscută pe zona de frumuseţe. Cred că orice femeie asumată… da, a fost o perioadă foarte frumoasă de cucerire, nu pot să vorbesc aşa. I-am cântat. Am învăţat-o să cânte la pian. Iar ea m-a învăţat să mă îngrijesc mai mult, începând de la a nu-mi mai roade unghiile, la cum să mă îmbrac. Am schimbat total stilul. Fix de ziua mea Dumnezeu mi-a scos în cale acest cadou. Nu este nimic mai frumos în această lume decât să întâlneşti o persoană alături de care să te simţi în largul tău. Mă văd mai departe decât când am avut o relaţie de ani buni, mai departe decât aş putea să îmi imaginez”, a spus Cezar Ouatu la Antena Stars.

