Dan Chișu a fost operat de urgență în Franța. Cum se simte actorul

Dan Chișu a fost operat de urgență în Franța. Intervenția chirurgicală a avut loc pe cord deschis, iar acum se pare că starea actorului este una bună.

Dan Chișu și Alina Chivulescu au avut de traversat o perioadă mai grea, despre care au preferat să nu vorbească. Despre operația suferită de regizor, nu au știut decât cei mai apropaiți prieteni.

Dan Chișu a fost operat de urgență , în mare secret

Discreți cu viața personală, cei doi actori nu au dat mai multe detalii operația care a avut loc recent. Alina Chivulescu și regizorul sunt împreună de mai bine de un an, iar până acum au evitat să dea vreo declarație despre relația lor. O idilă fără certuri, cu soare și cer senin, după cum a dat de înțeles actrița recent, în cadrul unui eveniment.

”Nu avem niciun secret. Suntem doi oameni normali, ne bucurăm unul de altul. Nu am avut divergențe până acum, habar nu am dacă or să fie. Deocamdată ne e foarte bine”, a mărturisit Alina Chivulescu pentru Libertatea.

