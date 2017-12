De ce a purtat Lavinia Pîrva două rochii de mireasă la nunta cu Ștefan Bănică Jr. Artista a făcut noi dezvăluiri despre cea mai importantă zi din viața ei dar și despre cum a fost cerută în căsătorie.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit în secret în primăvara ac estui an, iar de atunci, cei doi își trăiesc din plin dragostea. Interpreta a vorbit și despre cum a ales locul în care urma să își unească destinul cu cel al lui Ștefan Bănică.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu solid și discret

„Locul l-am descoperit de ceva timp, îţi taie respiraţia şi am spus că dacă mă voi căsători, aici va se va întâmpla. Am spus de fiecare dată că nu mi-am programat nimic în legătură cu nunta, am lăsat ca lucrurile să vină de la sine. Eu cred în destin. Ne iubim şi ne respectăm la fel ca şi înainte. Ne este bine, acest lucru înseamnă armonie, înţelegere, libertate şi respect. Libertatea ne face bine pentru că suntem construiţi la fel”, a declarat Lavinia Pîrva în cadrul unei emisiuni.

„Am vrut să am o rochie simplă şi comodă şi am decis ca până la urmă să fac două, cealaltă a fost foarte accesorizată. Cererea în căsătorie a venit natural. Cred că m-a cerut de mai multe ori”, a spus Lavinia Pîrva. La sfârșitul lunii octombrie, Ștefan Bănică a făcut primele declarații despre nunta cu interpreta.

„Eu sunt tot Lavinia Pîrva. Da, în buletin am schimbat, dar numele de scenă este tot Lavinia Pîrva”, a dezvăluit bruneta.