Doinița Oancea a plâns în direct la tv, demonstrând încă odată că este o actriță talentată. Vedeta a făcut un exercițiu de actorie, iar întregul moment a ieșit perfect.

Doinița s-a distrat puțin în acest weekend. Prezentă în platoul emisiunii de la Antena Stars, actrița a început să povestească o întâmplare imaginară despre infidelitate.

Doinița Oancea a plâns în fața tuturor

„Aseară m-am uitat în telefonul lui şi i-am găsit nişte mesaje. Nu aveam cum să nu mă uit pentru că oricum presupuneam că se întâmplă ceva. Eu nu consider că e mai bine să nu văd, consider că trebuie să ştiu, mai ales că s-a schimbat. Am aşteptat să adoarmă şi am luat telefonul lui si ştiam parola şi l-am întrebat înainte de ce a întârziat şi mi-a spus că a fost la Radu şi ca au stat mai mulţi si am zis bine. Am luat telefonul şi m-am uitat şi acolo unde figura Radu erau nişte mesaje, un schimb de mesaje cu De la ea”, au fost replicile din jocul de rol al Doiniţei Oancea.

Recent, Doinița a vorbit despre relația pe care o are cu Augustin Viziru. Se știu de mai bine de nouă ani, s-au afișat împreună, dar niciodată nu au recunoscut că între ei ar fi ceva serios. Ei bine, Doinița Oancea l-ar face tată pe Augustin Viziru, lucru pe care chiar ea l-a dat de înțeles!

