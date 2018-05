Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre copilăria dureroasă pe care a avut-o și despre faptul că tatăl lui a fost închis timp de 3 ani.

“M-am născut la Iaşi, pe strada Păcurari, într-o enclavă multiculturală cu ţigani, greci, armeni, cu evrei. Am trait într-o lume similară vezi Un veac de singuratate, unde fiecare venea cu invenţiile lui, cu nebuniile lui, jucam fotbal pe tăpşanu din faţă, unde în poartă stătea, cum o cheamă o fata slabă, parcă era din Popeye. Împărţeam fiecare bucată de pâine. Mama cânta operă de plăcere, a fost chimistă la fabrica de antibiotice. Eu cand m-am nascut, tata a fost inchis trei ani. Când a fost eliberat aveam deja 3 ani. La un moment dat, a trebuit să dea divorţ pentru că era incomod şi pentru mine şi pentru ei, fiind mişcarea legionară cu perioadă comunistă şi cu tot ce se întâmplă atunci, ei au divorţat. Eu am rămas cu mamă şi cu bunicii. A plecat în Suedia şi acolo a continuat la Viena să îşi ia o moştenire, i-a dat drumul Ceauşescu. E un român.” a spus Ovidiu Lipan Ţăndărică la Acces Direct.

S-a îndrăgostit de o nemțoaică

Țăndărică recunoaște că nu i-a plăcut școala. “Am rămas repetent în clasa întaia. Aveam un surplus energetic debordant si aveam si o stare din asta rebela. M-au dat la şcoală de muzică, la vioară, pe la 6 ani jumate, am luat examenul dar nu mi-a plăcut vioară. Am zis că eu nu sunt viorist, nu-mi plăcea, mă uităm, nu. Şi am spart vioară de scări. Eram înnebunit după tobe, am văzut şi am simţit, bunicul meu fiind percuţionist, aveam tobe în casă.” a mai povestit artistul.

Artistul a fost căsătorit o singură dată cu o nemţoiacă. “M-am cam îndrăgostit în perioadă aia, mă îndrăgosteam pentru că aveam nevoie să mă îndrăgostesc, simţeam şi eram foarte pur. Acum am învăţat să nu mă mai dedic aşa în totalitate pentru că şi suferinţa e mare. Aveam 16 ani şi m-am îndrăgostit spontan de o suedeză care şi acum ştiu cum o cheamă şi făceau ăştia culoar când treceam cu ea. Eu nefiind un bărbat frumos, în sensul frumuseţii masculine, dar dacă îmi pui imaginea de atunci eram aproape de Al Pacino, Deniro. M-am căsătorit în Germania, eu am un băiat Alexander Leonard Lipan care a studiat în Olanda la Conservator şi acum cântă.” a mai relatat artistul în cadrul emisiunii Acces Direct. La sfârșitul anului trecut, Ovidiu Lipan Țăndărică a renunțat la cetățenia română.

