Fiica lui Adi Minune, sexy la Gala Elle Style Awards 2017. Carmen Simionescu a purtat o rochie neagă, lungă până în pământ, la evenimentul anului de la Palatul Parlamentului, de miercuri seara, 6 decembrie.

Fiica lui Adi Minune este o prezență destul de rară la evenimentele mondene, însă în această seară, bruneta a strălucit pe covorul roșu la Gala Elle Style Awards 2017.

Carmen Simionescu a avut un look special, în cadrul unui eveniment spectaculos

La 20 de ani de existență, Elle a pus la cale un eveniment ”sexy, stilish, spirited”, cu un dress code spectaculos, în cadrul căruia vor fi premiate personajele reprezentative din mai multe categorii. Best designer, best young designer, best hairstyist, best make-up artist, best photografer, best model, best personal-style, best romanian brand, best fashion blogger și, desigur, best pop artist.

