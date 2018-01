Gigi Becali s-a nascut prizonier într-un lagar de muncă din zona Brăilei. Latifundiarul a dezvăluit în cartea sa, amănunte cutremurătoare despre condițiile inumane în care trăia familia lui.

Părinții lui Gigi Becali au locuit într-o casa de chirpici. Părinții lui Gigi si-au ridicat, cu mainile lor, căsute din chirpici si abia in 1959, dupa ierni napraznice, foamete si munca pana la epuizare, li s-a permis sa se mute la marginea Bucureștiului. De-alungul timpului, Gigi Becali a ajutat sute de mii de români fără posibilități și nu are de gând să se oprească.

“Tata și-a dat repede seama cat de lacomi si corupti erau anumiti activisti de partid, ofiteri de Militie sau Securitate. Avea multe oi si mult surplus de lapte, branza, smantana, carne. Avea suficient de mult din toate ca sa le dea plocoane la toti cu care intra in contact. Veneau la el tot felul de mari figuri din ierarhia comunista ca sa cumpere produse de calitate, iar el le dadea cadouri. Ei i-au permis sa-si extinda afacerile, sa devina furnizor pentru hoteluri si restaurante, pentru case de protocol. Asa a ajuns chiar sa trimita berbecuti in diferite tari arabe, cu permisiunea autoritatilor. Pentru asta platea spagi substantiale, dar a stiut cum sa faca in asa fel incat a trimis valuta, dolari, la rudele sale din America. Cel mai bun profesor de afaceri pe care l-am avut a fost tata”, a scris afaceristul în cartea “Becali si poliGigi Becali s-a nascut prizonier într-un lagar de muncă din zona Brăilei”.

Gigi Becali, cunoscut pentru acțiunile sale umanitare, are alături de el o femeie la fel de credincioasă ca și el, dar extrem de discretă. luminița apare rar în public, iar atunci când o face se afițează doar la evenimente la care participă și soțul ei, precum nunți și botezuri.

