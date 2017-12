Gestul de milioane al lui Gigi Becali. Ce a făcut pentru un copil paralizat care l-a așteptat în fața palatului

Gigi Becali este recunoscut pentru faptul că sare în ajutorul persoanelor mai puțin favorizate de soartă. Așa s-a întâmplat și acum cu un tânăr paralizat.

De-a lungul anilor, Gigi Becali, care vrea să intre din nou în politică, a făcut numeroase fapte bune, ajutând o mulțime de nevoiași.

Acum, de sărbătorile de iarnă, Gigi Becali, care în urmă cu ceva timp a ajutat o tânără aflată în scaunul cu rotile, a sărit în ajutorul unui alt tânăr, în vârstă de 18 ani, care este paralizat.

Lăcrămioara Stoian este o femeie care a stat ore în șir în frig în fața vilei lui Gigi Becali din Aleea Alexandru, împreună cu fiul ei, de 18 ani, care s-a născut cu tetrapareză spastică.



Tânărul este imobilizat în scaunul cu rotile, iar mama lui suferă de insuficiență renală și face dializă de trei ori pe săptămână. Soțul acesteia a fost operat de ulcer de curând. Familia a cerut ajutorul lui Gigi Becali.

„Casa de la Poiana Campina unde stăteam s-a dărâmat, a căzut pe noi. Am găsit undeva o cameră cu chirie, dar bani nu sunt. Eu sunt pensionară pe caz de boală. Fiul meu cel mare are 18 ani, are tetrapareză spastică, e paralizat, îi luăm vitamine, calciu, scutece, mâncarea de zi cu zi… Eu am insuficiență renală, fac de trei ori pe săptămâna dializă, nu am bani de medicamente, dar nici nu mai contează, eu vreau un ajutor pentru copii, asta e tot ce-mi doresc.

Soțul e angajat, și eu am o pensie. E greu, copiii trebuie să mănânce, să meargă la școală, să-i îmbrăcăm. Suntem cinci oameni într-o cameră, la un cămin de nefamiliști, frații mei ne-au dat afară din casă, ne-au oprit apa, gazele, m-am milogit la ei degeaba, nu m-au ajutat. Cât a fost vară ne-am descurcat, acum că a venit frigul nu putem să trăim fără căldură”, povestea Lăcrămioară Stoian în urmă cu două săptămâni, potrivit wowbiz.ro.

„Domnul Becali este un înger. Când a ajuns la vilă și l-a văzut pe fiul nostru în cărucior, a oprit și ne-a întrebat ce are. I-am arătat certificatul de naștere și i-am spus toată povestea noastră inclusiv că, din păcate, afecțiunea copilului nostru nu are leac. A fost dezamăgit, voia să plătească dânsul pentru orice potențial tratament sau operație. I-am zis că nu avem nici casă unde să ne adăpostim de temperaturile reci. Ne-a dat bani pentru două luni de chirie și ceva în plus, să cumpărăm și noi câte ceva de mâncare de Sărbători”, a povestit capul familiei Stoian.

FOTO: wowbiz.ro