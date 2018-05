Iubita lui Bursucu este însărcinată în 7 luni. Prezentatorul de la Kanal D a făcut anunțul în cadrul emisiunii Teo Show. Acesta a mărturisit că își dorea foarte mult să devină tată.

Bursucu și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de șase ani, iar peste două luni vor deveni părinți de fetiță.

“Imi doream foarte mult sa devin tata, vorbisem cu Andreea ca e momentul… Surpriza mi-a fost facuta de Sfantul Andrei, chiar de ziua onomastica a iubitei mele. Ea imi asezase ecografia intr-o cutie, mi-a spus: “vezi ca ai ceva pe masa”; eu am deschis cutia si am gasit acolo o poza cu un bob de fasole. Nu stiam ce sa cred, daca sa plang de bucurie sau sa rad! Cand mi-am dat seama ca e real, ca nu e o gluma, aveam ochii in lacrimi. Deşi imi spuneam in sinea mea ca nu trebuie sa plâng. Sa devii parinte este cel mai frumos lucru care ti se poate intampla”, a spus viitorul tatic la Kanal D.



“Am promis ca luni dau bomba. Este momentul ca eu sa spun adevarul. M-a prins presa si mai bine spun eu, sa afli de la mine. Bursucu este tatic. O arat in premiera. Ea este fetita mea. Iubire, te iubesc si iti multumesc pentru cel mai frumos cadou”, a spus Bursucu.

