Lora a recunoscut că este o adeptă a schimbărilor şi că îi place să se joace şi să experimenteze, mai ales că jobul său îi permite acest lucru.

“Da… am fost asemănată cu Beyonce, cu Ciara… Eu am vrut să semăn cu mine. Îmi place să fac schimbări, mai ales că jobul îmi permite să mă joc cu imaginea, să mă distrez. Lansez piese pe bandă rulantă… piesa lansată nu am promovat-o foarte mult…. aşa vom face de acum…. Toate femeile sunt în mine” a declarat Lora.

