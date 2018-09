Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, care i-a pus pe gânduri pe fanii acesteia. „Ce text profund, cred că toți ne regăsim în el , Ai mare dreptate, Oana' i-au scris internauții.

„Când eram copil, îmi doream să cresc, să călătoresc, să fac tot ce-mi trece prin cap, să am responsabilități, să merg departe. În timp am realizat că era mai bine atunci, când n-aveam griji, râdeam pentru că eram mai fericită și plângeam fără teama de a da dovadă de fragilitate. Spuneam ce gândesc și mi-am impus să nu mint. Să fiu un om sincer, dar să nu confund sinceritatea cu lipsa bunului simț. Când mi se spunea că voi duce dorul acelor zile…spuneam că așa sunt adulții. Astăzi…deseori mă ascund în spatele unui zâmbet. Acum realizez că, în sufletul meu stă ascuns un copil care tot mai are nevoie de susținere, dragoste și afecțiune' a fost mesajul postat de Oana Lis, pe Instagram.

Citește și

EXCLUSIV/ Iulia Vântur s-a păcălit la Cerbul de Aur! Pentru trei zile, a luat de patru ori mai puțini bani decât Gabriel Garko în 15 minute!