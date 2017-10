Minodora a slăbit 20 de kilograme și nu vrea să se oprească aici. Ce sfat i-a dat medicul

Minodora a slăbit 20 de kilograme și nu vrea să se oprească aici. Artista măsturisește că vrea să mai dea jos vreo 7 kilograme pentru a arăta așa cum își dorește.

Minodora se simte bine în pielea ei, după ce și-a micșorat stomacul, în luna aprilie. Vedeta a scăpat de 20 de kilograme.

Minodora a slăbit 20 de kilograme și continuă dieta

„Mai am de slăbit 6-7 kilograme și e de ajuns. Am dat jos cam 20 de kilograme. Mă simt foarte bine. Am avut la un moment dat niște carențe vis a vis de vitamine, dar s-au reglementat. Eu cred că așa mâncam și înainte, puțin și des, dar înainte asimilam. Chiar puțin mănânc acum. Doctorul mi-a spus că mănânc prea des”, a spus Minodora.

