Mirela Vaida pleacă de la Acces Direct peste aproximativ o lună și asta pentru că Simona Gherghe se va întoarce din concediul de maternitate. Vizibil emoționată, aceasta a făcut anunțul în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Simona Gherghe revine în emisiunea pe care a prezentat-o atâţia ani, după câteva luni în care s-a ocupat de fetița ei. Mirela Vaida a făcut anunțul în direct la tv.

Mirela Vaida pleacă de la Acces Direct, iar Simona Gherghe revine în platoul emisiunii

„Credeţi-mă cu toată sinceritatea de care pot da dovadă. Mi-aş fi dori să cred că pot fi făcături astfel de subiecte. Din păcate, ele există în realitate. Eu care am venit la emisiunea asta de ceva timp şi care plec într-o lună nu am de ce să vă mint”, a spus Mirela Vaida. Simona Gherghe s-a retras din emisiune în primăvara acestui an, iar acum este pregătită să revină pe micile ecrane.

